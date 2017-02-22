〈中部〉水管搶修完成 今全面復水

2017-02-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。

廿日晚上位在中市東區精武東路一千五百公釐管線，被中市水利局污水下水道推進工程不慎挖損，造成中市第三供水區域的部分地區停水，影響戶數達十萬，其中停水戶數約六萬戶，降壓戶數四萬戶，影響範圍達北屯、東區、南區、烏日、大肚、太平、大里、霧峰等區。

第四區處昨天表示，在昨天下午兩點遭挖損的水管已焊接完成，晚上六點打開制水閥、排氣，逐步調節恢復供水，副處長林清鑫表示，修復後還要經過排氣等過程，昨天晚上開始，中市東區、南區、烏日等區已先恢復供水，預計今天可全面恢復供水。