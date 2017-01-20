〈台北都會〉國民黨籲發消費券 柯文哲：有多大功用？
財政部連3年稅收超徵4千億元
〔記者蔡亞樺、何世昌、李欣芳、郭安家／台北報導〕馬前政府二○○八年曾發國民三千六百元消費券，如今財政部連續三年稅收超徵累計近四千億元，國民黨雙北市議員昨開記者會要求，蔡英文政府還稅於民、提振經濟，也發消費券給全民過年大紅包。但行政院發言人徐國勇打臉，指政院並無此計畫；市長柯文哲則懷疑，「發放一次性消費券對促進內需經濟有多大的功用？」
雙北市議員：給全民過年大紅包
北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕枚莎昨偕同新北市議員陳明義開記者會。徐弘庭說，中後段班的民眾消費成長率大幅後退，去年平均家戶每月消費額九萬多元，但大部分家庭月收不可能達九萬元；因土增稅、地價稅超徵及房地兩稅合一等，造就連三年超收四千億元，現在國家景氣不斷下降、一例一休提高中小企業成本，建議發消費券帶動市場活絡。
陳明義表示，年關將近，呼籲蔡政府體恤人民辛苦，年節前還稅於民，給民眾小確幸。闕枚莎說，近年什麼都漲，就是薪水不漲，呼籲農曆年前發消費券，讓民眾開心過好年。雙北議員將在北中南連署發消費券，王鴻薇呼籲朝野立委支持，她說中央多收的稅要做統籌分配款，美其名讓地方政府稅收增加，但誰知錢用到哪去？不如發消費券。
政院：無此計畫 且發放須立法
財政部前天公布一○五年度中央普通統籌分配稅款超徵一○六億元，北市可分得十八．○七億元，可發消費券？柯文哲受訪表示，統籌分配款早已編入歲入預算；此外，內需經濟希望有倍數作用，過去曾發消費券，要檢討有無達到目標，再決定需不需發，但他也懷疑發消費券有多大的功用？
徐國勇表示，消費券涉及政府要把錢發出去，在行政法上屬於「授益處分」，必須要立法，馬政府當初發放消費券也有訂立特別條例，而且預算案等於法律案，須經立法院三讀通過。但還是有人質疑馬政府發放消費券的效果，立法院昨也休會，在農曆春節前，政院怎麼可能發放消費券？
學生曾拿消費券上酒店爽玩
上班族陳先生說，唸研究所時沒錢體驗酒店，所幸馬政府發三千六百元消費券，讓他可與同學至林森北路玩兩小時，他不知消費券是不是好的財政政策，但可促進消費、讓人民會爽；對於藍營議員提議，陳酸說，「你只能當議員呼籲柯文哲，先選上立委再說吧！」
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