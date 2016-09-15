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〈中部〉埔里十大伴手禮 徵選報名

2016-09-15

〔記者佟振國／埔里報導〕埔里鎮去年首度舉辦「埔里十大伴手禮」徵選活動，透過獲選商品宣傳行銷，提升埔里在地知名度，公所今年決定續辦，即日起至十月十四日受理報名，鎮長周義雄表示，希望發掘更多極富在地特色產品，提升埔里整體觀光形象與產業。

埔里鎮公所去年首度辦理「埔里十大伴手禮」形象品牌評選活動，選出十項優選商品列入十大伴手禮，還有五項嚴選商品，總計十五件食品、文創商品的業者由公所頒發獎牌。

公所決定今年再度舉辦十大伴手禮徵選活動，昨天舉行記者會，邀集去年得獎的十大伴手禮商家，帶來獲選商品於現場提供試吃，鎮長周義雄也鼓勵業者開發新產品繼續參賽。

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  • 「埔里十大伴手禮徵選活動」去年首度舉辦，透過產品銷售，增加埔里的曝光度。（記者佟振國攝）

    「埔里十大伴手禮徵選活動」去年首度舉辦，透過產品銷售，增加埔里的曝光度。（記者佟振國攝）

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