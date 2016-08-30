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〈南部〉將軍青鯤鯓火燒蝦蝦乾 量少價揚

2016-08-30

〔記者楊金城／將軍報導〕跟蝦米不一樣，用火燒蝦製成的蝦乾，是將軍區青鯤鯓的地方名產，夏天產量少、價揚，蝦乾已上漲到一台斤一千二百元。

將軍鯤鯓里里長王燕宗說，火燒蝦冬天是盛產期，夏天還有火燒蝦不容易。火燒蝦是漁民對「狗蝦」品種的俗稱，也稱「厚殼仔」，須到外海捕撈，剝去蝦殼後，蝦肉呈淡紅色，故稱火燒蝦。

火燒蝦的蝦乾是用新鮮整尾蝦肉日曬製成，跟蝦米不一樣，具有嚼勁，過去是青鯤鯓居民的私房菜，後來成了地方特產，許多居民都會跟漁民買火燒蝦，全家總動員製作蝦乾，夏天則因量少而價揚。

漁民說，將火燒蝦去掉殼和沙腸後，再把蝦肉一隻一隻排放網架上，在太陽下至少曝曬兩天，曝曬時需翻面，製作很費工費時，由於不加鹽、防腐劑，也不添加其他調味料，因此蝦乾風味甜美。

王燕宗和周姓漁民說，至少三公斤重的火燒蝦，才可製成一台斤的蝦乾，光是剝殼就需花費二、三個小時，而蝦乾的吃法很簡單，用於拌麵、炒飯、炒菜都很好吃。

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