〈台北都會〉北市醫院暴力頻傳 3年半通報130件
多數為語言溝通問題
〔記者謝佳君／台北報導〕近年來醫院暴力滋擾事件頻傳，台北市衛生局統計一○二年至一○五年七月間，北市醫院通報滋擾妨礙案件共一三○件，其中廿一件被認定違反醫療法，包括三件經法院刑事判決拘役或易科罰金，及十八件由北市衛生局裁罰三萬元。
衛生局醫護管理處副處長黃敬堯指出，暴力滋擾事件最常發生在急診，早期醫護人員多默默承受，一○一年底醫療法公布施行後，通報件數逐年增加，從一○二年廿七件、一○三年卅一件、一○四年四十七件，今年截至七月已有廿五件。
21件認定違反醫療法
多數案件為言語溝通問題，經調查，有廿一件被認定違反醫療法，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務執行，導致危害醫療安全或設備，其中醫學中心有八件、區域醫院十三件。
黃敬堯表示，民眾常因在急診不耐久候，引發言語或行為暴力，但急診就醫並非先到先看，而是按疾病嚴重程度，經由「五級檢傷」分類安排看診順序。
「五級檢傷」依序為第一級須立即處理的「復甦急救」、第二級十分鐘內處理的「危急」情況、第三級約半小時內處理的「緊急」情況、第四級約一小時內處理的「次緊急」情況、第五級約兩小時內處理的「非緊急」情況。
若民眾情緒失控辱罵、威脅甚至毆打醫護人員及霸佔診間，不僅延誤就醫，也會妨礙醫療業務執行，影響其他病患就醫權利，甚至延誤危急病患黃金搶救時間。
衛生局表示，除了院方訓練醫護人員應變暴力滋擾事件、加強保全、急診裝設錄音錄影等設備，也呼籲民眾配合「大病大醫院、小病小醫院（診所）」、「急病急醫、緩病緩醫」，減少急診壅塞及不耐等候等衍生的問題。
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