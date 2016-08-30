| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴 澳門橋生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市醫院暴力頻傳 3年半通報130件

2016-08-30

多數為語言溝通問題

〔記者謝佳君／台北報導〕近年來醫院暴力滋擾事件頻傳，台北市衛生局統計一○二年至一○五年七月間，北市醫院通報滋擾妨礙案件共一三○件，其中廿一件被認定違反醫療法，包括三件經法院刑事判決拘役或易科罰金，及十八件由北市衛生局裁罰三萬元。

衛生局醫護管理處副處長黃敬堯指出，暴力滋擾事件最常發生在急診，早期醫護人員多默默承受，一○一年底醫療法公布施行後，通報件數逐年增加，從一○二年廿七件、一○三年卅一件、一○四年四十七件，今年截至七月已有廿五件。

21件認定違反醫療法

多數案件為言語溝通問題，經調查，有廿一件被認定違反醫療法，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務執行，導致危害醫療安全或設備，其中醫學中心有八件、區域醫院十三件。

黃敬堯表示，民眾常因在急診不耐久候，引發言語或行為暴力，但急診就醫並非先到先看，而是按疾病嚴重程度，經由「五級檢傷」分類安排看診順序。

「五級檢傷」依序為第一級須立即處理的「復甦急救」、第二級十分鐘內處理的「危急」情況、第三級約半小時內處理的「緊急」情況、第四級約一小時內處理的「次緊急」情況、第五級約兩小時內處理的「非緊急」情況。

若民眾情緒失控辱罵、威脅甚至毆打醫護人員及霸佔診間，不僅延誤就醫，也會妨礙醫療業務執行，影響其他病患就醫權利，甚至延誤危急病患黃金搶救時間。

衛生局表示，除了院方訓練醫護人員應變暴力滋擾事件、加強保全、急診裝設錄音錄影等設備，也呼籲民眾配合「大病大醫院、小病小醫院（診所）」、「急病急醫、緩病緩醫」，減少急診壅塞及不耐等候等衍生的問題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
大巨蛋第三次變更補件 北市府：未收到

林洲民籲考慮容留減量方案距離北市府要求的九月八日「改善大限」僅剩十天。遠雄公司八月廿四日稱已提交第三次建築執照變更內容補充掛件，並公開呼籲市府勿再刁難退件。但時隔一週，北市都發局長林洲民表示，遲至昨日…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市醫院暴力頻傳 3年半通報130件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.