| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉禮盒義賣 讓貧童吃早餐

2016-08-30

〔記者詹士弘／斗六報導〕中秋節即將到來，婦女保護會今年繼續義賣愛心禮盒，除讓鈴蘭愛心早餐屋的七名弱勢婦女有穩定收入外，盈餘用來認養弱勢學童愛心早餐，目前有六所國中小、五十名弱勢學童有熱騰騰的早餐可吃。

婦保會為協助單親及弱勢婦女獨立自主而成立鈴蘭愛心早餐店，讓弱勢婦女得以賺錢營生，她們雖然仍在接受別人幫助，但也有助人的熱情，希望回饋社會，從一○一年起，每年中秋節都會製作愛心禮盒義賣，盈餘則作為弱勢孩童的早餐費，讓孩子不用餓肚子上課，以增加學習力。

婦保會專案經理楊秀麗表示，愛心禮盒以蛋黃酥與土鳳梨酥最受歡迎，另還有鳳梨酥、蔓越莓酥、柚香酥等，九月五日前訂購可享八九折優惠，十盒以上八五折，由於料好實在，消費者回購率逾九成，每個中秋節都熱賣上千盒。

楊秀麗表示，由於民眾支持，鈴蘭提供弱勢學童的愛心早餐累計已送出四萬三千餘份，目前還有雲林國中、小，林頭、鎮南、公誠、保長等國小五十名弱勢學生，持續接受鈴蘭提供的早餐，在大家愛心無限下，也讓愛心早餐得以延續。

廣告
  • 婦女保護會義賣中秋愛心禮盒，盈餘用來認養弱勢兒童早餐。（記者詹士弘攝）

    婦女保護會義賣中秋愛心禮盒，盈餘用來認養弱勢兒童早餐。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
中市數位治理局 明年1月成立

為提升數位服務品質，市府將在明年一月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈中部〉禮盒義賣 讓貧童吃早餐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.