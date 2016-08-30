〈中部〉禮盒義賣 讓貧童吃早餐
2016-08-30
〔記者詹士弘／斗六報導〕中秋節即將到來，婦女保護會今年繼續義賣愛心禮盒，除讓鈴蘭愛心早餐屋的七名弱勢婦女有穩定收入外，盈餘用來認養弱勢學童愛心早餐，目前有六所國中小、五十名弱勢學童有熱騰騰的早餐可吃。
婦保會為協助單親及弱勢婦女獨立自主而成立鈴蘭愛心早餐店，讓弱勢婦女得以賺錢營生，她們雖然仍在接受別人幫助，但也有助人的熱情，希望回饋社會，從一○一年起，每年中秋節都會製作愛心禮盒義賣，盈餘則作為弱勢孩童的早餐費，讓孩子不用餓肚子上課，以增加學習力。
婦保會專案經理楊秀麗表示，愛心禮盒以蛋黃酥與土鳳梨酥最受歡迎，另還有鳳梨酥、蔓越莓酥、柚香酥等，九月五日前訂購可享八九折優惠，十盒以上八五折，由於料好實在，消費者回購率逾九成，每個中秋節都熱賣上千盒。
楊秀麗表示，由於民眾支持，鈴蘭提供弱勢學童的愛心早餐累計已送出四萬三千餘份，目前還有雲林國中、小，林頭、鎮南、公誠、保長等國小五十名弱勢學生，持續接受鈴蘭提供的早餐，在大家愛心無限下，也讓愛心早餐得以延續。
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