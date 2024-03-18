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首頁　>　政治

柯文哲稱監視器案藍綠聯合污錢 民進黨團轟蹭聲量抹黑要求道歉

台北市議會民進黨團總召簡舒培表示，柯文哲為蹭聲量無端抹黑，應該像認真監督市政的議員道歉。（資料照，截圖自簡舒培臉書）

台北市議會民進黨團總召簡舒培表示，柯文哲為蹭聲量無端抹黑，應該像認真監督市政的議員道歉。（資料照，截圖自簡舒培臉書）

2024/03/18 10:37

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲15日受訪再提他卸任前就知道有問題，並轟藍綠聯合污錢，財團勾結議會，台北市議會民進黨團今（18）發表聲明，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑，應該道歉，強調黨團成員皆依法嚴審預算，同時呼籲北市府儘速檢討「北市光纖建置案」合約，不要再繼續當提款機。

民進黨團聲明指出，柯文哲為創聲量，誣指「藍綠聯合污錢，財團勾結議會，詐取國家錢財」，強調民進黨團依法嚴審預算，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑，依據《地方制度法》第40條，議會對於市政府提出的預算案僅能「刪預算」，無權「增加預算」，何來詐取國家財產之說？

若柯文哲於任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，以「藍綠聯合污錢」的言論抹黑認真監督市府的議員，民進黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。

聲明也提到，民進黨兩名資深議員王世堅、林世宗長期監督郝前市府與台智光公司所簽訂不平等合約，並於黨團會會議時分享看法；林世宗曾於2015年就指出恐有弊端，柯文哲稱「忍耐了8年」，除了忍耐之外，柯文哲8年間又做了什麼？

此外，民進黨團要求市府團隊應立即就合約內容全面檢討，若市府轄下機關租用網路時，台智光無法給予合理價格，市府也不該再被綁架，讓台北市府一直被台智光當「提款機」。

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