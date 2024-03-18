為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

薛瑞元為兒虐案道歉 立院退回衛福部報告

衛福部長薛瑞元今到立法院進行專題報告。（記者塗建榮攝）

衛福部長薛瑞元今到立法院進行專題報告。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 10:28

〔記者林惠琴／台北報導〕剴剴兒虐致死案引發社會公憤，衛福部長薛瑞元今（18日）到立法院社福及衛環委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，強調要為中央、地方相關人員的處理態度偏差，應負督導不周責任，向社會致歉，但薛正式報告前，因為立委不滿衛福部報告，臨時提案已通過退回衛福部今天的報告。

除了公開道歉外，國民黨立委陳菁徽也詢問薛瑞元，是否願意私下對受害小男童的家屬道歉，薛也回應「願意」。

針對外界質疑剴剴兒虐致死案的專題報告只有2頁，薛瑞元在出席社福及衛環委員會前接受媒體聯訪指出，上週二預期可能開議，週五安排檢討會議，也找了專家來，這中間經過內部會議，才歸納出來可能有的問題與精進方法，在這麼短的時間內能夠寫出鉅細靡遺的報告，坦言有困難，細節會口頭補充衛福部需要對哪些事情負責。

針對民眾在「公共政策網路參與平台」發起「虐童致殘，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」提案，上架3天湧入逾2.2萬人附議，已通過連署門檻，機關必須在5月14日之前回應此提案，薛瑞元指出，刑期為法務部業務，對於相關公平性，法務部會審慎評估。

至於北市府不滿2例疑似兒虐被定調兒虐，薛瑞元強調「衛福部沒有定調」，通報上來就是要調查，也已經由疾管署去了解是否有疾病問題，初步有一些調查結果。

不過，因為衛福部一開始的書面報告不夠詳細，民眾黨立委陳昭姿認為，衛福部報告只是政令宣導，強調遺漏、疏失都要了解，釐清是否制度沒有落實，還是制度不好？否則寫再多都沒用，都是紙上作業，將會退回衛福部報告。

在會議過程中，臨時提案也通過退回衛福部報告，但會議主席、國民黨立委王育敏仍讓薛瑞元上台報告，並強調給了3倍的時間，就是要防止下一個兒虐發生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王育敏被嗆不適主持兒虐專案報告 立院藍綠一度僵持
2024/03/18 10:03

王育敏被嗆不適主持兒虐專案報告 立院藍綠一度僵持
衛福部道歉！1歲童「剴剴」受虐命案 列9大點2000多字扛責
2024/03/18 08:46

衛福部道歉！1歲童「剴剴」受虐命案 列9大點2000多字扛責

愛河首排！退休精品宅 品味生活始於此
失聯移工「黑戶寶寶」有無受虐待查／衛福部：可經由民團協調政府介入 取得照顧資源
2024/03/18 05:30

失聯移工「黑戶寶寶」有無受虐待查／衛福部：可經由民團協調政府介入 取得照顧資源
民團估黑戶寶寶上萬人 歸化、出養困難重重
2024/03/18 05:30

民團估黑戶寶寶上萬人 歸化、出養困難重重

雙B債領高息又能賺價差？原因在這兒
去年疑似兒虐通報逾10萬件 開案1.2萬件／民眾警覺意識提高 實際受理件數3年成長近3成
2024/03/18 05:30

去年疑似兒虐通報逾10萬件 開案1.2萬件／民眾警覺意識提高 實際受理件數3年成長近3…
北市疑似兒虐2孩未確診諾羅 疾管署：關愛之家無群聚感染
2024/03/17 18:21

北市疑似兒虐2孩未確診諾羅 疾管署：關愛之家無群聚感染
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播