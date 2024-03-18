薛瑞元為兒虐案道歉 立院退回衛福部報告

衛福部長薛瑞元今到立法院進行專題報告。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 10:28

〔記者林惠琴／台北報導〕剴剴兒虐致死案引發社會公憤，衛福部長薛瑞元今（18日）到立法院社福及衛環委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，強調要為中央、地方相關人員的處理態度偏差，應負督導不周責任，向社會致歉，但薛正式報告前，因為立委不滿衛福部報告，臨時提案已通過退回衛福部今天的報告。

除了公開道歉外，國民黨立委陳菁徽也詢問薛瑞元，是否願意私下對受害小男童的家屬道歉，薛也回應「願意」。

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針對外界質疑剴剴兒虐致死案的專題報告只有2頁，薛瑞元在出席社福及衛環委員會前接受媒體聯訪指出，上週二預期可能開議，週五安排檢討會議，也找了專家來，這中間經過內部會議，才歸納出來可能有的問題與精進方法，在這麼短的時間內能夠寫出鉅細靡遺的報告，坦言有困難，細節會口頭補充衛福部需要對哪些事情負責。

針對民眾在「公共政策網路參與平台」發起「虐童致殘，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」提案，上架3天湧入逾2.2萬人附議，已通過連署門檻，機關必須在5月14日之前回應此提案，薛瑞元指出，刑期為法務部業務，對於相關公平性，法務部會審慎評估。

至於北市府不滿2例疑似兒虐被定調兒虐，薛瑞元強調「衛福部沒有定調」，通報上來就是要調查，也已經由疾管署去了解是否有疾病問題，初步有一些調查結果。

不過，因為衛福部一開始的書面報告不夠詳細，民眾黨立委陳昭姿認為，衛福部報告只是政令宣導，強調遺漏、疏失都要了解，釐清是否制度沒有落實，還是制度不好？否則寫再多都沒用，都是紙上作業，將會退回衛福部報告。

在會議過程中，臨時提案也通過退回衛福部報告，但會議主席、國民黨立委王育敏仍讓薛瑞元上台報告，並強調給了3倍的時間，就是要防止下一個兒虐發生。

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