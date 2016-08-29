〈中部〉文旦產量剩3成 竹崎果農叫苦

2016-08-29

〔記者蔡宗勳／竹崎報導〕目前是文旦柚採收期，但因產量銳減，且上級品的比率偏低，幾乎不敷成本，果農大多自己採收以節省開支，不敢雇用工人，結果忙整天卻賺不到錢，叫苦連天。

嘉義縣竹崎鄉文旦曾享有盛名，主要種植區在坑仔頭等淺山區，今年開花期遭豪大雨肆虐，著果率偏低，林姓果農說，去年其文旦園收成近兩萬台斤，今年估算只有五千多台斤，約三成多，是他種植文旦二十多年來最慘的一次，看著樹上稀疏的果實，欲哭無淚。

林姓果農表示，多數的水果都強調大粒才是上級品，文旦則是愈小愈受喜歡，饕客戲稱大果文旦只適合用來拜拜，今年由於著果率不高，有些文旦樹甚至不到一成，在充分吸收養份情況下，果實比往年來得碩大，市場主流的小果文旦比率反而低於四成。