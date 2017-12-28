高鐵延伸屏東 評估可行但難回本

2017-12-28

〔記者羅欣貞、陳宜加／綜合報導〕屏東縣爭取高鐵南延，交通部高鐵局前天召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」期末報告審查，評估結果不管是路線或技術均可行，且無論採燕巢分岔或左營分岔方案到屏東，都比搭台鐵快半小時，經費約五百億。

經費500億 比台鐵快半小時

高鐵局副局長楊正君坦言，根據需求與財務分析，以完工後三十年評估，經濟效益稍嫌不足，恐無法回收投資成本。

去年政黨輪替後，屏東縣長潘孟安積極爭取高鐵南延屏東，指交通部於二○○七年已評估高鐵至屏東可行，馬政府卻中止。爭取高鐵到屏東聯盟去年十二月在行政院國發會「公共政策網路參與平台」提案，五天有超過五千名網友上網附議，屏東縣議會朝野黨派今年一月更發動縣民連署支持。

回應地方訴求，高鐵局今年初編列一千萬元進行可行性評估。行政院長賴清德上個月至屏縣與鄉鎮市長座談時，表示「尊重專業評估」。

顧問公司規劃，高鐵延伸屏東，將採燕巢分岔或左營分岔兩個方案，屏東站規劃設於台鐵六塊厝車站南側，或在六塊厝農場增設高鐵台鐵共站，燕巢案約需五三七億元，左營案四八九億元，工期約十年，行車時間約十分鐘。估計屏東站平日四、五千人次，假日最高五千五百人次。

高鐵局說，目前沒有傾向何方案，最後報告預估還需一個月，經報部審查通過，才會送行政院核定。

屏東縣府表示，審查會議請地方補充運量分析、財務支撐等資料，都將盡快提供，出身屏東的立委都積極協助屏縣爭取興建。

交通部長賀陳旦昨天指出，不是每座車站財務上都可以完全回收，應思考政策上願意用多大差異度、允許哪裡加設車站。明年前瞻基礎建設計畫中將針對車站位置與環境衝擊，進一步評估。

專家憂心成為更大賠錢貨

台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲直言，屏東、恆春機場都是爭取了預算，實施後卻無法讓業者永續營運，「只怕高鐵延伸將成為更大的賠錢貨」，交通部有責任講清楚屏東交通整體規劃，而非放任各種可行性評估，讓地方有不切實際的期待。