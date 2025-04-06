幕後》賴總統5大對策因應美關稅戰 府院100小時拆彈過程曝光

總統賴清德今晚說明應處美國對等關稅的五大對策。（總統府提供）

2025/04/06 21:17

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，正值台灣清明連假，府院零時差啟動因應，在連假最後一天晚間，賴總統發布8分鐘談話向國人說明5大對策。黨政人士表示，府院4天100小時馬拉松竭力拆彈，兵分多路、多管齊下，盤整各項談判工具、籌碼與方向，端出實質政策，多管齊下穩定企業信心、安定社會民心，以具體行動展現政府因應之道，化危機為轉機。

黨政人士表示，美國對等關稅政策帶來的是全球性的經貿挑戰，不只台灣，全世界對美國有貿易順差的先進國家都想方設法因應，國內在野黨及有心人士卻值此訊息真空之際，持續敲鑼打鼓操作錯誤訊息、用力唱衰台灣、製造社會對立，沾沾自喜嘲諷政府「神隱」，賴清德直接端出五大應變對策政策牛肉，以具體行動回應在野黨批評，展現府院早就佈局好。

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黨政人士說，回顧連假4天，府院密集馬拉松式開會後兵分多路、多管齊下，「謀定而後動」，在連日來與各界對齊角度與需求後，賴總統隨即向全體國人發表談話，對內有「產業支持方案」、對外有透過談判爭取改善對等關稅；短期優先是傾聽產業需求、穩住經濟情勢，中長期是產業佈局發展新策略，開拓多元市場。

黨政人士說，通篇談話重點聚焦「團結」，立法院不分朝野要團結支持行政院對策、政府與民間要團結攜手合作、全體國人更要團結一致共同因應挑戰。賴總統率領執政團隊，100小時拆彈，目標要「安穩企業信心」、「安定社會民心」、「擴散正確資訊」，相信歷經能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯與疫情衝擊等歷練下的台灣，面對新一波關稅戰，亦能團結化危機為轉機，為臺灣經濟打造更具韌性、更寬闊的道路。

據透露，早在對等關稅實際稅率宣布前，府院早已嚴陣以待，就對等關稅政策各種可能稅率與措施等不同情境模擬推估。4月3日連假首日凌晨，確定實際稅率後隨即啟動因應會議討論，行政院長卓榮泰清晨抵院領軍開會，下午賴總統在官邸召集行政與國安團隊聽取各項報告，盤點各項整備工作，並盤點籌碼、擬定後續因應。

與此同時，府院定調「嚴正強力交涉」立場，當日上午羅列三大不合理處，並強調三方向「給產業最大支持」、「穩定經濟情勢」、「持續與美方強力交涉」；對外、涉外人士也啟動因應，派員前往華府針對關稅議題進行交涉協商，加強談判力道。

據悉，4月4日在第一階段府院馬拉松式會議後，當日下午4時行政院舉行記者會，公布9大面向、20項措施、總經費880億元的支持協助方案，卓揆也邀請國會朝野共商國是，團結對外，共同因應挑戰；4月5日上午，各部會分別針對台灣金融體質現況、台灣股匯市與國際連動性高等特質，一一進行盤點。下午賴總統邀集ICT產業代表於官邸進行第一場企業座談，聽取產業各界第一線看法與需求。

今天時序進入第四天（96小時），卓揆上午召集金管會等官員持續開會，針對台股波動進行沙盤推演，包括金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等，金管會傍晚也宣布採行三大暫行措施，祭出限空令；下午賴總統接續邀集傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表於官邸進行第二場企業座談，並於晚間向國人說明五大對策。

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