《林奏延卸任前拋震撼彈》三代健保「八年抗戰」 衛福部啟動規劃

2017-02-07

〔記者吳亮儀／台北報導〕上週行政院宣布內閣改組，將由前衛生署副署長陳時中接任衛福部長，當時現任部長林奏延在美國探視家人，昨天回到衛福部上班，並舉行新春團拜。林奏延和媒體座談時卻拋出「三代健保」已啟動規劃的震撼彈，也表示已和陳時中談過，預計整個規劃過程將長達六到八年。

醫改會：要有魄力做資源重分配

林奏延指出，衛福部估算，依照現行健保費率，健保最快今年到明年就會開始出現入不敷出，雖然健保還有約二千三百億元的安全準備金，可撐到二○二○年，不過，過程中還是需適度調整，健保才可延續更久。因此一個月前，衛福部已啟動三代健保的規劃，並已和新部長陳時中談過。陳時中過去曾主導健保總額預算的規劃，對健保體制相當熟悉，也是總額預算的重要推手之一，相信可對三代健保提出很好的意見。

林奏延表示，過去二代健保規劃花了七到八年時間，三代健保規劃預計也要六到八年。

醫改會董事長劉淑瓊昨對此表示，三代健保最重要的是「資源重分配」，各種不同科別要有不同的給付範圍，且「多拿的要給少拿的」，不然健保總額沒增加、又沒重分配，等於沒做。二代健保其實只是「一．五代」，最後弄了個補充保費，如今開始三代健保討論，無論是費率調整或研究改採家戶總所得計費徵收等等，政府一定要有魄力做好資源重分配，不然民眾被迫多繳錢，卻又難獲得應有醫療資源，不公平。

另對被撤換部長一事，外界懷疑是因林奏延沒支持行政院對日本核災區食品開放一事，林奏延則迴避笑說：「等我以後出回憶錄時再講吧！」

新任部長陳時中：食安第一 其他再議

林奏延昨也細數上任八個月以來的政績，先是推動醫療改革，包含醫院評鑑簡化、分級醫療、醫師納入勞基法等，另則是全心投入長照2.0。由於他是從長庚大學借調，卸任後將歸建長庚特聘教授、教書並看診。

陳時中昨則到衛福部聽取業務交接。對於日本核災區食品、三代健保等政策，陳時中說，食品「安全第一」，其他政策要等他了解業務後再談。