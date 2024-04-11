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名產業者推「買100元捐50元」 助災區家庭度過觀光寒冬

行政院東辦找業者研商，協助關心業者碰到的問題。（記者花孟璟攝）

行政院東辦找業者研商，協助關心業者碰到的問題。（記者花孟璟攝）

2024/04/11 15:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮中橫、蘇花巨大落石的畫面，讓許多遊客嚇壞，太魯閣國家公園也因受創嚴重，宣布無限期休園，已傳出有商家業者考慮讓員工放無薪假，花蓮市區有8家業者一起促銷，推「網購買100元捐50元」。業者郭毅山說，盼先自救也能救人，很多店家自己也需照顧員工，希望盡量維持基本營運同時不辭退員工，撐過這段艱苦時期。

加入共同行銷的名產業阿美麻糬科長翁先生說，集團包括柴魚博物館、加工廠有100多名員工，地震發生時工廠冷氣、水塔水管扯壞，但硬體上的損失還不及員工每月薪水壓力，活動目的希望至少拿回成本，不要虧錢就好，希望遊客們即使不能來花蓮，也能幫助業者支撐、拚經濟。

「你買100、我捐50」運動共有百年傳奇、豐興餅舖、德利豆乾、花蓮縣餅、七星柴魚博物館、百年老店新味醬油、郭榮市火腿、阿美麻糬共8家，業者說，為此請民間公證人公證活動，以昭公信，希望各界用消費來支持花蓮重建，給災區的家庭最強有力的支援，一起攜手度過難關。

發起人之一業者郭毅山說，8家業者採共同集運方式，替消費者節省運費，可同時選購8家的商品，合併一單運費，8日推出後已收到300多筆訂單，商品銷售金額扣運費、信用卡手續費等必要金額後，一半經費捐給財團法人震災基金會，訂購網站（tw100years.com），活動持續至4月30日。

行政院東部辦公室今天也找花蓮名產店商圈業者一起開會，了解業者碰到的問題及需求，副執行長郭應義說，後續會提供融資貸款利息補貼等協助，盼協助廠商度過難關。

八家業者合辦購買100送50活動，兼顧營業成本同時，也幫助其他更弱勢的家庭。（記者花孟璟攝）

八家業者合辦購買100送50活動，兼顧營業成本同時，也幫助其他更弱勢的家庭。（記者花孟璟攝）

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