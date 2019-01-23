室友泡麵加這醬料大升級 女大生驚：乾！太神啦！

2019-01-23 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕之前網路就流傳著不少泡麵吃法，像是加入起司、布丁等等，近日又有女大生發現新吃法，意想不到的好滋味，讓她忍不住上網分享。

女大生昨在網路論壇「Dcard」透露，前晚吃麥當勞沒用到番茄醬，室友見了連忙跟她要了這些番茄醬說要隔天吃，原PO以為室友要直接吃下肚，沒想到隔天竟看到室友要吃肉燥泡麵時，將兩包番茄醬加了進去，接著室友讓原PO品嚐一口，原PO一吃頓時大驚，「乾！太神啦！」番茄醬和泡麵湯完美融合成番茄湯，原PO大讚，「酸酸甜甜、越吃越涮嘴，完全不輸外面的湯頭，超高CP值的義式番茄湯麵誕生啦！」

PO文一出，網友紛紛留言，「終於知道上班的時候客人跟我要一堆番茄醬是要拿去幹嘛了」、「鈉含量爆表」、「當我覺得不可思議的跟男友分享時，他竟然回我“很正常啊！我也會這樣吃”我嚇的（得）一臉黑人問號」、「我媽跟我說其實外面那些現熬番茄湯都是加番茄醬的，不敢相信，那個甜甜的味道會變怎麼樣」；不少網友躍躍欲試，「原來是擅長洗腎的朋友啊！可是害我也好想試喔」、「我要去買泡麵了」、「感覺會有一股風潮出現」。

網友也開始分享各種番茄醬用法，「我也會生吃番茄醬欸！或是番茄醬配飯，不過麥當勞薯條不加番茄醬」、「我都拿來加八方雲集的鍋貼水餃，還有在家下廚煮番茄炒蛋的時候會用」、「我昨天才把番茄醬加到海鮮湯裡，朋友說喝起來很像羅宋湯」、「番茄醬加茶葉蛋絕配」，有網友就說，「番茄醬根本萬能」。

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