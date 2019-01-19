8旬退休老師捐畫作 助屏東家扶募獎助學金

2019-01-19 19:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「一日不畫，一日不食」是86歲退休老師李進安的座右銘 ，今天（19日）他捐贈23幅水彩創作畫品給屏東家扶中心，協助屏東家扶中心募集108年弱勢學生寒假獎助學金。

李進安是國立屏東高中退休教師，任教期間就經常關注弱勢學生需要並予協助，退休之後對社會弱勢族群仍相當關心，繼前年捐贈家扶畫作後，今年他再度挑選23幅畫作支持家扶。

就讀大四的香君今天代表家扶學子感謝李進安老師，她的父母於前2年前相繼過世，目前自己一人獨力生活，今年是最後一次領獎學金，學期結束後將踏入另一旅程，有感於就學期間接受很多人的幫助，她代表家扶學弟妹們向李老師致上謝意。

今天屏東家扶中心新任主委林新安、潮州分區主委鄭秀填、前主委鄭碧玉也熱烈支持，紛紛響應捐款收藏李進安畫作。來自高雄的百岳登山體育用品社負責人林啟文，因愛好大自然而投入環保、登山，也響應善行，當場買下畫作，捐助20萬元獎學金。

屏東家扶中心主任傅敏峰表示，今年寒假預定頒發310萬大學、高中、國、中小共630名學生的獎學金，謝謝李進安老師拋磚引玉，用自己的才華扶助弱勢孩童，讓更多有心人在收藏藝文時也助人。

李進安老師捐畫畫展今天（19日）起至1月30日在屏東家扶3樓會議室展出，有意認捐作品行善的民眾可前往參觀。

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