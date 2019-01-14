花東海岸保護區海蝕洞遭佔用設神壇 民批嚇跑野生動物

2019-01-14 22:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東海岸自然保護區內豐濱石門段一處大型海蝕洞，遭靈修團體占用多年，洞內不但油漆「一炁」字樣、擺設神壇，還有帳篷及大量雜物，但隔壁的海蝕洞卻有二級保育類「臺灣無尾葉鼻蝠」棲息，今天下午東管處人員到場現勘，占用人還辯稱「有跟國產署承租」；檢舉人則痛批，人為佔用已嚇跑野生動物，已投書行政院長信箱要求「把棲地還給海岸生物」。

該處海蝕洞是高位珊瑚礁海蝕洞，位置隱密，被靈修者命名「東海太乙洞天」、還拍影片上傳網路。記者到場直擊發現，大型海蝕洞口寬度及內部腹地深達10多公尺，岩壁還以黃、紅色油漆寫上「一炁（氣的異體字）、太乙洞天」等字樣。

海蝕洞內豎立「中華太乙金蓮丹鼎會」立牌，長期放置四頂帳篷、櫃子以及大量器具雜物，連瓦斯爐、瓦斯筒都有，現場還晾曬衣褲，洞內也遭人挖水池儲存淡水，洞外圍種植芋頭、地瓜葉等作物；張男坦言，曾向國有財產署申租並繳交使用補償費，但無法承租，且「東管處也有找過麻煩」。

爆料葉姓鄉民說，旁邊無人海蝕洞有台灣二級「珍貴稀有」保育類「臺灣無尾葉鼻蝠」棲息，而被占用海蝕洞的洞壁有淡水滲出，也是海蛇的棲地，張男也稱早年有看過海蛇但「很多年沒看過」，可見人為占用讓野生動物不敢再來。他批評，多年來東管處、國有財產署無積極作為，顯有怠惰，他已寫信去行政院長信箱，希望「野生動物回來」！

對此，東部海岸國家風景區管理處花蓮站主任林李清儀說，花東海岸線是國家風景區範圍，東管處、國產署去年已排除台東八仙洞遭廟宇占用案；針對民眾檢舉案，東管處今天下午現勘時，張男還辯稱「有跟國產署承租」但「承租資料不在現場」，強調有占用情況應依法排除；另油漆破壞等事實，依發展觀光條例得處50萬元以下罰款。

國有財產署北區分署花蓮辦事處指出，張姓占用人曾在2014年以耕種為由申租國有土地，主張在82年7月21日前已開墾，還有村長證明，但該地是營建署「台灣沿海地區自然環境保護計畫」劃設之自然保護區，土地使用分區「風景區」、使用編定為「生態保護用地」，依「國有非公用不動產出租管理辦法」18條規定不可出租，因此申租案已被註銷，國產署並列管及追繳使用補償金。

國產署說明，5年前現勘只有種作物「影響不大」，加上人力經費不足，因而沒有占用排除。國產署也強調，針對張持續占用，將依「國有非公用不動產被占用處理要點」發文通知改善，經複勘未改善則將占用排除。

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