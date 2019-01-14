鐵馬佔據亂門面 田中鎮公所祭鐵腕移除

〔記者陳冠備／彰化報導〕田中火車站前廣場種植綠樹，能提供旅客到站乘涼，近年卻被鐵馬「佔位」，最久恐有5年，其中不少腳踏車座墊已積滿灰塵，輪胎也漏氣，幾乎呈報廢狀態，而且有越來越多傾向，造成市容髒亂，引起民眾反感。田中鎮公所祭出鐵腕，鎮長洪麗娜今日率清潔隊員前往移除，共計取締56腳踏車，暫置田中清潔隊，田中門面終於恢復美觀。
田中火車站前空地規劃為公園型廣場，佔地約2分地大，是當地民眾運動、慢跑、乘涼的好地方，公園旁也規劃一收費停車場，腳踏、機車1收費20元，有自行車騎士不甘被收費，直接把腳踏車違規停在公園的人行步道上，沒想到大家有樣學樣，越停越多，幾乎佔滿人行道，民眾運動沒空間，旅客趕車還得繞道才能通過，抱怨聲不斷。
洪麗娜指出，田中火車站是田中門面，務必維持相當美觀，該處腳踏車堆置凌亂，公所已接獲不少民眾反映，為減損他人使用公共空間權益，決定進行全面清除，清除前一週已在公園周邊張貼公告，提醒民眾勿再停放，今日仍有56台自行車未自行移開，將先移置田中清潔隊保管，民眾可到清潔隊領回。
田中火車站長游明松表示，這些腳踏車多數車身毀損，輪胎也沒氣了，放置恐超過3至5年，研判這些腳踏車的主人應該以外籍勞工居多，可是已經返國或者逃逸時遺棄。游明松說，目前車站並無提供免費停車的空間，除收費停車場附近還有停1次10元的店家，為保持市容整潔，民眾要有使用者付費的觀念。
田中警分局指出，腳踏車佔用人行道，違反道路交通管理處罰條例第56條的相關規定，可處600至1200元罰鍰；田中鎮公所表示，為了讓外籍勞工清楚我國的交通法規條文，已將公告內容翻譯成英、泰、印尼、越南等文字，期待解決火車站前的亂象。
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腳踏車停放人行道上，阻礙趕車乘客通行。（記者陳冠備攝）
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公園周邊設有請勿停車與移除時間通告，依然有多部腳踏車未遷移。（記者陳冠備攝）
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田中鎮長洪麗娜（右2）與在場負責單位溝通，要求盡快恢復市容整潔。（記者陳冠備攝）
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閒置腳踏車經清除，火車站前廣場又恢復整潔。（記者陳冠備攝）
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田中鎮公所為讓外籍勞工清楚交通法規條文，已將公告內容翻譯成英、泰、印尼、越南等文字。（記者陳冠備攝）
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