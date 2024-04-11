初判氣候不穩！新店溪魚群缺氧暴斃 雙北清除超過14公噸

橫跨雙北兩市的新店溪陸續發現或接獲民眾反映有魚群暴斃，兩市共同進行撈捕。（新北市環保局提供）

2024/04/11 16:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕橫跨雙北兩市的新店溪自4月7日起陸續發現或接獲民眾反映有魚群暴斃，新北與台北雙北市啟動「死魚緊急應變機制」，採樣水質結果顯示無急毒性反應，沿線也未發現異常排放廢水，但溶氧值偏低，且於較深河床仍有發現活魚，初判與近日氣候不穩定及夜間缺氧衍生魚群死亡，雙北已聯合清除約14.03公噸死魚魚體，部分河段受漲退潮影響增加打撈作業難度，預估週末前應可清理完成。

新北環保局表示，接獲通報後立刻赴現場檢測水質，其水色正常且經現場快篩無急毒性反應，溶氧值偏低（2.06mg/l），於較深河床仍有發現活魚，經沿線巡查皆未發現異常排放廢水情形。

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環保局表示，此次事件諮詢嘉南藥理大學教授黃大駿，表示依魚體照片判斷，魚眼呈現濁白狀況，魚鰓呈現粉紅色情形，研判魚隻死亡時間為水體溶氧量較低的清晨，該處發現的死魚，其死亡時口部微張，同時死亡魚隻體型偏大，跟據氣象資料顯示，1日至4日皆屬於高溫的狀況，死魚主因主要為水中的有機物質經高溫下快速分解使得水體溶氧缺乏因而造成魚類缺氧死亡。

因新店溪橫跨新北市及台北市，目前兩市分別自7日起，由新北市高灘地工程管理處及台北市水利處連續多日派遣人力及船隻進行清理，截至11日共派出打撈船隻23船次、收運車輛10車次、清潔人力逾百人次，清除約14.03公噸死魚魚體，雙北仍持續打撈中，部分河段受漲退潮影響增加打撈作業難度，預估本週應可清理完成。

新店溪自7日起陸續發現或接獲民眾反映有魚群暴斃，兩市派員清除。（新北市環保局提供）

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