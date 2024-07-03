共倡多元友善環境 中陽集團邀唐寶寶暢遊異想新樂園

40位來自台中地區的唐寶寶今天在中陽集團安排下暢遊「異想新樂園」，體驗下雪的銀白世界。（記者陳建志攝）

2024/07/03 21:33

〔記者陳建志／台中報導〕40位來自台中地區的唐寶寶今天在中陽集團志工、唐氏症基金會老師的陪伴下，到大里藝術廣場的「異想新樂園」遊玩，開心體驗下雪的銀白世界，並由「唐唐舞告讚」舞團帶來精彩的舞蹈；中陽集團策略營運處處長張聞雨表示，集團致力打造友善平等的環境，期待透過行動支持，持續促進唐寶寶的社會適應能力。

40位的唐寶寶，今天到大里藝術廣場的「異想新樂園」，體驗裡面多元的遊樂設施，由唐寶寶學員組成的「唐唐舞告讚」舞團，還帶來精彩的舞蹈，大家賣力唱跳展現練習多日的成果，讓更多人看見他們勇敢實踐生命的美好。

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原本害羞內向的唐寶寶小銓（化名），不擅與他人互動，常常只會以點頭、搖頭應答，老師針對小銓的喜好，在達成目標時予以小銓喜歡的文具作為獎勵，透過不斷的正向鼓勵與支持，加上其他學員主動與小銓聊天玩耍，小銓慢慢打開心房融入團體，與大家一起遊戲、學習、工作，逐漸建立人際關係，今天體驗後表示：「我要努力的工作存錢，以後帶家人來玩！」

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會成立26年來，支持無數唐氏症、身心障礙者，提供早期療育、醫療復健、工作訓練、健康管理、庇護性就業、社區融合等不同層次的全人服務。今年基金會年度主題為「健康」、「友善」、「環保」、「永續」，感謝中陽集團提供友善場所，使學員們在無障礙且安全的空間活動遊玩。

中陽集團策略營運處處長張聞雨表示，集團致力打造友善平等的服務環境，並努力推動、創造包容共融友善的生活空間，期待透過行動支持，持續促進唐寶寶的社會適應能力，讓唐寶寶家庭可獲得些許喘息休息，也讓社會大眾學習多元包容，看見不一樣的平權視角，共創台灣最珍貴的社會價值。

此外，7月6日大里藝術廣場也將攜手唐氏症基金會舉辦「愛心藝起來」市集活動，現場將販售唐寶寶們製作的手工香皂，還有募集二手玩具做愛心及闖關送好禮等豐富活動，歡迎大家趁著暑假一起來逛市集做公益。

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