漆作人才市場夯 職訓師：懂特殊塗裝日薪可高出約1000元

宋侑蓁（左1）指導職訓學員漆作教學實況。（桃竹苗分署提供）

2024/07/03 21:34

〔記者黃政嘉／桃園報導〕曾是漆作裝潢國手的宋侑蓁，目前擔任桃竹苗分署漆作裝潢課程職訓師，教授漆作技術，她說，市場一直有漆作人才需求，鼓勵學員學習、考取證照，「如懂特殊塗裝，漆作日薪可高約1000元」。她也分享，新手漆家裡牆壁時，建議使用水性塗料與滾輪刷，補漆也等漆乾再補，以免造成漆面不均勻。

宋侑蓁出生台東，受父親指導及學校培訓學習漆作裝潢，2010年代表公東高工參加全國技能競賽「漆作裝潢」職類競賽，取得全國賽金牌，是該競賽首位女性金牌選手，2014年取得「漆作裝潢」國手資格，代表台灣參加在巴西舉行的國際技能競賽，為國爭光。

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宋侑蓁2019年在桃竹苗分署擔任職訓師，負責漆作與裝修實務課程教學，指導學員獲得51、52屆全國賽漆作裝潢職類金牌，以及國手資格。她說，課程中鼓勵學生考取乙級或丙級建築塗裝技術士兩類證照，供就業時作專業技術的參考證明。

一般新手如果想要塗刷自己家裡牆壁，宋侑蓁分享，可以選用水性塗料，一來較環保，二來對人體也會較健康，接著可以使用滾輪刷大面積，再用小刷子修邊，滾輪刷對新手的力道掌握控制會比較高，另須注意，刷到一半若是想要再補，要等到全乾之後再刷，不然重刷地方會厚厚一塊，這是新手常見的問題。

宋侑蓁說，漆作像一門工藝，既有工程技術，也要美感審視，色彩、色澤是基本，塗漆平整度，以及刷紋方向都要顧慮，就業市場一直有這類人才需求，能做出差異化的，就在特殊塗料，即漆作裝潢，以日薪來說，一般油漆工日薪如果在2000元，做特殊塗料的日薪可高出約1000元。

桃竹苗分署長賴家仁說，「室內裝修漆藝實務班」職訓課程即日起開放高中職畢業或具同等學力民眾上桃竹苗分署網站報名，8月9日截止，職訓計800小時，9月3日上課到明年1月，詳細課程可上桃竹苗分署網站查詢。

宋侑蓁深感技術傳承及培養人才的重要，2019年在桃竹苗分署擔任職訓師。（桃竹苗分署提供）

宋侑蓁 （右1） 老師培訓選手掌握漆作裝潢競賽訣竅。（桃竹苗分署提供）

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