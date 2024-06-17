從失業到創業賣馬林糖 她參加職訓學自媒體社群經營訂單大增

黃小瑄失業後靠自製馬林糖創業，後續參加桃竹苗分署自媒體行銷課程，訂單與收入大增。（桃竹苗分署提供）

2024/06/17 19:41

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動力發展署桃竹苗分署協助失（待）業民眾提升職場競爭力，辦理「委外職前訓練計畫」，涵蓋工業、商業、資訊、美容造型及觀光餐旅等150班多元課程；遭公司資遣失業的黃小瑄，參加職訓學習自媒體行銷，結合馬林糖製作技術，成功運用社群媒體打開知名度，為職涯迎來創業契機。

黃小瑄曾念食品系，也曾在食品公司擔任品管工作，負責產品品質維護和管控，因公司縮減業務遭到資遣，後來她在網路上發現馬林糖，被這種製作食材簡單又繽紛多變的甜點吸引，於是報名課程學習烘焙甜點開始製作馬林糖，並在市集擺攤販賣。

請繼續往下閱讀...

黃小瑄說，初期因為名氣和客群還在累積階段，擺攤收入並不理想，看到許多賣家藉由社群提升知名度及銷售，在就業中心推薦下，報名參加「行政職人與自媒體行銷班」職訓課程，學習社群媒體經營與行銷技能，進一步成立「甜心棠手作」臉書社團與客人保持良好互動並開發更多客群。

黃小瑄提到，職業訓練帶給她很大幫助，學習自媒體社群經營技巧，不僅成功提升知名度，也讓她的烘焙作品被更多人看見，訂單和收入也隨之增加，看到臉書上客戶的滿意回饋，讓她創業獲得滿滿成就感。

桃竹苗分署長賴家仁表示，委外職前訓練計畫結合轄區內優質的辦訓單位，提供適合二度就業婦女多樣化的職業技能培訓課程，包括自媒體行銷、創新設計及智慧控制人才培訓班、室內設計建築實作班、國際貿易報關人才培訓、職場會計進階、餐旅民宿實務、烘焙伴手禮暨輕食製作以及流行快剪髮型實務等。在去年已協助985位女性順利就業。

桃竹苗分署委外職前訓練課程已陸續在「台灣就業通」網站公告，凡年滿15歲以上、有就業意願的失（待）業者報名參與，一般民眾只需負擔20％的訓練費用，而非自願離職者及特定對象則可免費參與。

黃小瑄失業後靠自製馬林糖創業，後續參加桃竹苗分署自媒體行銷課程，訂單與收入大增。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法