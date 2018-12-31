徹夜守候！ 跨年「追雪族」塞爆合歡山武嶺

2018-12-31 07:12

〔記者佟振國／南投報導〕受水氣影響，合歡山昨晚至今晨斷續飄著細雨，也吸引不少「追雪族」徹夜上山守候，清晨6時許天剛亮，合歡山武嶺停車場已經塞爆，昆陽至武嶺車陣綿延，惟氣溫在0度以上，缺乏低溫配合，想在跨年夜欣賞合歡山入冬初雪的遊客得請老天爺多多幫忙了。

今天跨年，海拔1800公尺的仁愛鄉清境農場已連續多年舉辦跨年晚會「星空電音迎雪祭」，讓遊客在高山享受電音星空派對，但不少遊客也關注海拔更高的合歡山會不會下雪，昨晚水氣較前2天增加，合歡山也開始下雨，期待下雪的遊客即上山守候，有人乾脆就睡在車上，武嶺停車場就像熱鬧夜市，不缺人潮、車潮。

今晨6時許天剛亮，前往武嶺的台14甲線雙向已經湧現車潮，由於武嶺停車場早已客滿，遊客任意在道路兩側停車，也導致大型車輛會車困難，讓塞車情形更嚴重。

由於溫度還不夠低，目前約2、3度，持續飄雨與濃霧，「追雪族」還是不放棄，希望跨年賞合歡山初雪的願望能夠實現。

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