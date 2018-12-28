「用科技為漸凍人說話」 科技突圍網站上線有洋蔥

2018-12-28 21:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕漸凍人連「救命」都喊不出口，嚴重者只能用兩眼傳達情感，科技部今年成立「科技突圍網站」，網羅學界研究團隊，為漸凍人打造智慧溝通系統，讓漸凍人透過科技說出心裡話，科技部說，科技突圍今天起也再徵集社會需求，一起用科技解決問題。

科技部今年建置開放式社會需求徵集網路平台「科技突圍網站」，今天起公開徵件，科技部長陳良基說，這個平台的建立背後有許多洋蔥，今年有一名台大校友罹患漸凍症，因此寫了封信給他，希望透過科技來幫助漸凍人跟外界溝通，其實，從物理學大師、宇宙學家霍金的例子也能看到，行動不便的人還是能照亮全世界，希望透過平台，了解社會上各角落的需求，擴大科技對社會的效益。

平台第一個專案，就是研發整合漸凍症病友智慧溝通系統，漸凍人協會秘書長林詠沂自己也罹患漸凍症，對於病友的困難感同身受，林詠沂說，漸凍人慢慢被囚禁，遇到危險連「救命」都叫不出口，只能以兩眼傳達自己的感受，希望可以透過科技讓我們不能言語的病友，順利跟外界溝通。

前瞻及應用科技司說明，科技突圍的意思，就是希望運用科技力量突破社會重圍，以人為本為核心，發掘社會中科技可提供協助的需求，今天起透過平台徵求提案，到明年1月27日截止，串聯全民提案力和學研解題能力，讓科技有溫度又貼近生活。

由於第一件漸凍人專案深具意義，已經正在整合學界力量解決問題，這一個月還會選出2件，提案出來後，會經過2個月內進行需求轉譯工作，促成跨領域團隊提出整合方案，再以6到8個月的時間提出解決方案，希望最後會有真實應用的原型成果。

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