04/13 各報重點新聞一覽

美日菲三國領袖11日在白宮舉行史上首次的三邊峰會，會後發表聯合聲明，確認「台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素」。（路透）

2024/04/13 06:41

自由時報

美日菲白宮峰會：台海和平 全球繁榮要素

美日菲三國領袖十一日在白宮舉行史上首次的三邊峰會，會後發表聯合聲明，明載「對中國在南海危險和破壞穩定的行為表示嚴重關切」，並確認「台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素」。面對中國在東、南海的武力脅迫，美國總統拜登強調對日菲的防衛承諾如鋼鐵般堅定，美菲共同防禦條約適用於南海衝突。

詳見美日菲白宮峰會：台海和平 全球繁榮要素。

請繼續往下閱讀...

中配收購我護照 賣中國人出入歐洲 中國黑幫每本30萬牟利 歐境國安隱憂

來自中國福建省福州市的中籍配偶鄭子娟，與人在中國的何姓前夫復婚後，兩人為中國福青幫收購台灣護照，黑幫再以卅倍價格賣給需要隱匿身分的中國人，讓這些真正身分不詳者假冒台灣人，經查至少有近五十本護照成為這些人的「隱身符」，不法入境歐洲多國。刑事警察局逮捕鄭婦與其三名成員、以及五名賣護照者，宜蘭地檢署昨依違反護照條例、組織犯罪等罪起訴全案，並對未到案的何男發布通緝。

詳見中配收購我護照 賣中國人出入歐洲 中國黑幫每本30萬牟利 歐境國安隱憂。

打擊網路新型態犯罪 警大擬設數位科技偵查中心

因應數位犯罪層出不窮，警察教育須與時俱進，警察大學規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安專業能力；內政部長林右昌昨天表示，警大今年提出「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，也獲行政院二．六億元經費支持，有助全面提升科技犯罪偵查知能及偵辦量能。

詳見打擊網路新型態犯罪 警大擬設數位科技偵查中心。

聯合報

小野接掌文化部長 5位內閣新成員4人無黨籍

新政府第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰昨公布五部會首長，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀和文化部長李遠（小野）。總統當選人賴清德在臉書表示，他衷心期望未來五位新任部長，能秉持誠意溝通、人民優先的核心思想，且在溝通的過程誠懇而積極，以信心、用心、戒慎，面對國際國內的各種挑戰。

詳見小野接掌文化部長 5位內閣新成員4人無黨籍。

法官墜樓亡 怒火燒向司法院

士林地方法院刑事庭法官李昭然昨凌晨自宿舍墜樓，死訊傳出，法界愕然，哀嘆是「黑色星期五」；司法院稱院長許宗力深表遺憾與不捨，但引爆基層法官對司法院的不滿怒火，「案子愈辦愈多，司法院卻毫無具體作為」。法官論壇上有法官點名許宗力應下台負責，法官協會也發聲明，籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施。

詳見法官墜樓亡 怒火燒向司法院。

中國時報

伊朗將襲擊以色列 中美緊急通話

兩名美國官員向CBS新聞網表示，預計伊朗最快於數小時至幾天內攻擊以色列，可能包括出動逾百架無人機及發射數十枚飛彈，打擊以境內軍事目標。美國「艾森豪號」航母打擊群已前往紅海北部戒備，以色列國防軍也展開空中作戰巡邏。另有知情美國官員則稱，伊朗已表明其反擊方式會「節制」且「不升級」，打算由其代理人組織發動，避免觸發迫使美軍出手的區域戰爭。

詳見伊朗將襲擊以色列 中美緊急通話。

苗市、大武、虎尾、麥寮4鄉鎮市長2議員今補選

2024總統大選後第一戰，全台4鄉鎮市長及2議員13日同步補選，被視為反映最新民意變動狀況。其中，藍營的立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫連日來全力輔選，民眾黨主席柯文哲則坐鎮雲林縣麥寮鄉期盼催生首位黨籍鄉鎮首長，反觀民進黨主席賴清德卻是全程缺席未現身輔選，連原訂選前之夜到宜蘭輔選的內定工程會主委陳金德，也疑因挨批「門神歸位」而臨時缺席。

詳見苗市、大武、虎尾、麥寮4鄉鎮市長2議員今補選。

中籍配偶為中國福青幫收購台灣護照，黑幫再以30倍價格賣給需要隱匿身分的中國人，警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

數位犯罪層出不窮，內政部長林右昌表示警察大學規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安專業能力。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法