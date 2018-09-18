枋寮漁港出海口清淤 漁民抗議：工程不良 害10多艘漁船送修

枋寮漁港出海口沙堆離水面80公分，包商現勘漁民包圍抗議。（記者陳彥廷攝）

2018-09-18 13:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉漁民最近要出海都得「繞路」，漁港出海口除了南側外，約有1半的港嘴寬度，沙堆竟然離水面才80公分，不少漁民直說出海像「踩地雷」，已經有十數艘漁船送修，質疑這個工程是不是「越清越淤」。

漁港清淤工程經費為國防部睦鄰經費核撥，由漁會建議施作內容後鄉公所發包，不過這個越清越淤的工程，因為最近不少船船底都刮到受損，甚至螺槳損壞，漁民向枋寮鄉代洪茂豐陳情，枋寮區漁會則是原定要和發包的公所、包商現勘，但不滿的漁民昨晚就已在醞釀抗議，3名鄉長參選人自由台灣黨丁勇智、無黨籍徐正男及無黨籍陳亞麟都到場關心。

「這種施工品質到底是有沒有在監督？」枋寮區漁會理事陳峒睿批評，清淤完後等於沒有清淤，只清除方便重機具施工的出海口南側淤沙，但北側就放任不管，現在淤沙最高處距離水面只有80公分，人要走上去都不困難，別說漁船、甚至連膠筏都被刮傷底盤，他自己的漁船就花了兩萬多元去整修，他並質疑同說程港邊泊靠鉤的方向，是「害人跌下港的陷阱」。

枋寮區漁會理事長、國民黨籍縣議員劉淼松到場協調，他說，經協調後，要求鄉公所監督包商在本周日前清淤到船可出入的正常港嘴深度。在場漁民則說，若無法回復正常深度，不排除包圍鄉公所要求給交代。