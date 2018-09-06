高溫35度防午後雷陣雨 週六鋒面報到北部恐降豪雨

今日白天各地依舊晴朗炎熱，各地高溫約32至35度，午後各地易有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2018-09-06 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地依舊晴朗炎熱，各地高溫約32至35度，午後各地易有局部短暫雷陣雨，民眾午後外出需攜帶雨具，並多注意天氣變化。

西半部地區今日清晨有機會出現短暫雨，上午各地則為多雲到晴天氣，午後各地有機會出現局部短暫雷陣雨，提醒民眾外出需攜帶雨具備用。溫度方面，今日各地高溫在中午前後仍有32至35度左右，紫外線指數偏高，民眾外出時需多注意防曬及補充水分。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週五（7日）隨著水氣漸增，上午各地大多為多雲天氣，中午過後有短暫雷陣雨，午後雷陣雨的範圍增廣且雨勢較為明顯。週六至下週一（8日至10日），鋒面及東北風增強影響，台灣附近天氣較不穩定，加上東北部外海有低壓雲系提供充足水氣，北部和東北部有陣雨，並有機會發生局部大雨或豪雨。

國際都市氣象：

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 33 27 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）