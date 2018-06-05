敬老愛心卡擴大使用範圍 中市：多配套待解決

多位市議員建議市府擴大敬老愛心卡使用範圍 。（記者張菁雅攝）

2018-06-05 13:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市敬老愛心卡每月自動儲值1000點，可免費搭乘台中、彰化、南投、苗栗及雲林縣的市區公車與公路客運，市議員邱素貞等人今日建議市府服務再升級，放寬敬老愛心卡可搭乘台鐵、高鐵、計程車。交通局長王義川表示，願意努力，不過，稽核、拆帳及讀卡機費用如何分擔等問題尚待解決。

邱素貞表示，台中市敬老愛心卡，很受銀髮族歡迎，卻僅限於搭乘公車及公路客運，搭乘台鐵、高鐵、計程車等交通工具都無法使用，甚至有長輩不清楚規定，持敬老愛心卡搭台鐵，因此被鎖卡。

市議員謝明源、翁美春、蕭隆澤也說，使用敬老愛心卡搭公車就不能享有10公里免費，希望交通局能研議改進，並擴大使用範圍，鼓勵長輩多出門走走。

王義川表示，市府針對年滿65歲以上或是領有身心障礙手冊或證明的市民核發敬老愛心卡，每月自動儲值1000點，年滿55歲以上的原住民則有1500點，可以搭乘台中市區公車及台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣的公路客運，以及與市府簽約且起迄點在台中市的國道客運路線，去年經費達2.7億元。

王義川也說，使用電子票證必須裝設刷卡機，並牽涉到稽核、如何拆帳、刷卡機費用如何分擔等問題，台鐵、高鐵刷卡進站沒有人員稽核，可能發生衍生非持卡人冒用卡片等道德問題；另外，費用如何分配需要相關單位跨部門協調處理，計程車裝設讀卡機也需司機配合，因此仍有諸多問題尚待解決。