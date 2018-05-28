南市推劇場教育 學童：上課好有趣

文化部長鄭麗君今至新營文化中心訪視，60位新營國小三、四年級學生體驗劇場新芽課程，鄭麗君問上課好不好玩，學童大聲高喊「好玩！」（記者王涵平攝）

2018-05-28 11:58

〔記者王涵平／台南報導〕文化部長鄭麗君今至新營文化中心訪視，60位新營國小三、四年級學生體驗劇場新芽課程，鄭麗君問上課好不好玩，學童大聲高喊「好玩！」

鄭麗君由南市代理市長李孟諺、文化局長葉澤山陪同，先與學童認識互動，鄭麗君表示，文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」，希望經由專業藝術團隊帶領，深度的體驗劇場空間及劇場元素，讓學生對於文化藝術的學習，不再僅限於教科書和教室，而是能透過體驗活動發現「原來文化可以好簡單，原來上課可以很有趣」。

文化局針對大新營地區國小規劃「劇育新芽」劇場藝術教育推廣課程，共有9間國小3、4年級超過1300位學子到新營文化中心演藝廳認識劇場空間學戲劇。

李孟諺表示，結合臺南大學戲劇創作與應用學系的學生，透過「戲劇教育」教案設計以及簡單的道具素材，帶領新營區學子一窺劇場的奧秘。南市目前共有4個專業劇場（台南文化中心、新營文化中心、歸仁文化中心、新化演藝廳），另外還有2個劇場在興建整建中（台江文化中心、永康社教中心），文化部補助總金額全國之冠。前瞻計畫南市也提出大台南劇場網絡的整建計畫，希望文化部能繼續支持。

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