嘉義縣大埔、水上地方創生 行政院核定6394萬元

大埔鄉是曾文水庫所在地，公所提出地方創生案「永續山水教育體驗村落」。（嘉義縣政府提供）

2024/04/11 10:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動地方創生，縣府輔導大埔鄉公所「永續山水教育體驗村落」、水上鄉公所「青年棲聚水上催化活力生態圈」兩件地方創生計畫，日前在行政院地方創生會報工作會議中核定，各部會總計核定6394萬元，包括補助2947萬元、地方自籌683萬元、民間投資2764萬元，將強化當地交通、觀光及產業。

大埔鄉長吳明勲與公所團隊於2019年「創生元年」投入創生行動，本次提案包含數位平台、飲食文化等6項子計畫，是嘉義縣創生案中，首度獲得交通部公路局補助558.5萬元新購乙類巴士（中巴）1輛，強化當地聯外運輸彈性。

請繼續往下閱讀...

水上鄉長林緗亭與公所團隊提案，包含仙草產業升級、科技農夫、景觀空間營造等7項子計畫，將可建構水上產業品牌、帶動青年移居就業、改善公共環境景觀，同時增加至少2萬名遊客前來觀光消費。

縣府綜合規劃處長郭凱迪表示，縣長翁章梁重視地方創生，綜規處媒合、輔導鄉鎮市公所與地方事業體參與地方創生政策，在政府提案或多元徵案模式，由綜規處和國發會地方創生南區輔導中心進行合作，嘉義縣近一年來已獲得行政院核定7件地方創生計畫，是這段期間通過創生計畫最多的縣市，未來將持續協助縣內團隊爭取創生資源、促進地方發展。

嘉義縣水上鄉提出「青年棲聚水上催化活力生態圈」地方創生案。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法