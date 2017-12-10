新北家扶歲末感恩 寄養媽媽「我是他們的娘家」

周淑蘭（右3）與家人開心合影，女兒（左2）相當支持母親的奉獻，遠從台南北上分享喜悅。（記者邱書昱攝）

2017-12-10 12:22

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市家扶中心10日於板橋第一運動場舉辦感恩園遊會，活動匯集各界愛心募得1700戶收納箱禮物經費，並表揚13戶自強家庭、4位自強兒童、8位志工、1位扶幼楷模，以及3位寄養媽媽。新北市家扶中心主任陳美君表示，今年度募款狀況與往年少3至4成，而孩童的助學金則是有2成缺口。

擔任寄養媽媽的周淑蘭今年66歲，在這16年來陸續照顧超過20位身心受虐兒童，她笑著談到，以前照顧的小孩轉到安置機構，「我這個家就等於他們的娘家」，每年過節、生日都會回來探望。

周淑蘭說曾經遇過一名孩童，對於寄養家庭不適應，甚至會有排斥、叛逆行為，但是她慢慢照顧陪伴，漸漸打開心房，儘管這位小孩回到原生家庭，但是母親節等日子同樣會回來，讓周淑蘭感到自己也多出好幾位孫子。

周淑蘭的女兒相當支持母親的奉獻，專程從台南北上參加表揚。不過，周淑蘭坦言現在年紀漸增，已屆退休年紀，目前手邊專心陪伴2位寄養孩童，同時也掛心寄養家庭數量逐年下降。

現年15歲獲頒自強兒童的振隆，與外祖母及哥哥同住十幾坪的小房，經濟收入主要以外祖母販賣檳榔，但因為外祖母身體狀況，經常有暈眩情況，所以他和哥哥課餘時會幫忙備料和販售。

由於經濟狀況不佳，振隆參加新店服務處週末英文課輔班，成績進步至班排前五名，積極爭取獎學金減輕經濟壓力，乖巧地他說，拿到家扶中心的紅包會交給外祖母。