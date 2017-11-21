安南「重淹區」獲前瞻5千多萬 明年發包改善

安中路段易淹水地區，許多店家住戶門口自設「防水閘」。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-21 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區安中路一帶低漥區「逢雨必淹」，水利局針對安中路一段、同安路口「重淹區」擬定區域改善方案，已初步獲得營建署同意，列入「前瞻基礎建設計畫」補助5620萬元，將於明年發包，逐步進行改善工程。

安中路及同安路一帶，因屬古台江內海積沙而成平原地型，沿海地盤高程僅略高於海平面，在1.5公尺至2.2公尺之間，地勢低平，先天排水坡度不良，每當颱風暴潮造成鹽水溪排水水位壅高，加上瞬間降雨量過大，容易造成市區內水宣洩不易而有積淹水情況發生，其中尤以安中路、同安路口一帶最嚴重。

水利局表示，當遇大雨時，安中路南側雨水逕流不易進到同安路既有雨水箱涵，為改善這通水斷面瓶頸，已規劃將同安路南側側溝加大箱涵，以利銜接安中路一段南側側溝，減輕同安路既有箱涵負荷，工程經費約3500萬元，已獲營建署前瞻計畫初核認可，預定107年工程發包。

此外，針對同安路部份地勢低窪巷弄，將加設抽水井及抽水設施，以加速排除內水，營建署補助約1000萬元，亦預定107年發包工程；同安路167巷至225巷巷內側溝，因建商興建時程不一，側溝有斷面、尺寸及高程不一的情形，也爭取到1120萬元，將辦理巷弄內側溝改善工程。

水利局並說明，安南區安中路一段及同安路口一帶，每逢瞬間陣雨，路口往往積水難退，針對這樣情況擬定改善計畫，短期方案是做安中路一段及同安路口新增連通管銜接既有箱涵，以提高安中路一段側溝通水能力，並以自動舌閥分隔海佃路及同安路箱涵，避免外水倒灌。

此外，安中路、怡安路交叉路口處，利用既有綠地新建地下抽水井，並設置大型電動沉水式抽水機，在暴雨來臨時，協助將同安路一段側溝逕流加速抽排至海尾寮排水，均已施作完成。

工務局也配合規劃安中路（同安路以西）至怡安路路段側溝改變流向，將該區域洪水導引至北側，匯集至既有排水箱涵，採局部分洪方式處理後，將可有效降低道路積水。

南市安南區安中、同安路治水計畫，後續治理方案示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）

安中與同安路逢雨易淹水原因示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）