學務農、玩3C 肯亞學生到南榮國中LONG STAY

Jayson透過平板學數學，不只數學，還學到科技。（記者陳彥廷翻攝）

2017-11-06 14:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕遠見天下文化教育基金會今年配合荷蘭，在台首創「未來教育台灣一百」的教案徵選，徵求國內教育工作者翻轉教學讓學生與國際接軌，屏東崁頂鄉南榮國中獲殊榮，更是其中唯一的屏東學校，原來校方發起「舊鞋救命」送愛非洲，結識肯亞少年Jayson，今年他來台LONG STAY，除課堂外，學養雞、務農及玩3C，成為校方最好的活教材。

南榮也獲「未來教育台灣一百」徵選殊榮

南榮國中除獲百大，也獲教育部磨課師（MOOCs）創新課程計畫績優學校，堪稱雙喜臨門。靈魂人物為英語老師丘麗英參與磨課師（MOOCs）除課堂上實際操作，翻轉傳統教學提升動機，學生能在家先看老師自行錄製影片吸收重點後，再帶回課堂上討論、互動，深化學習。

曾代表校方到非洲捐舊鞋的丘麗英在肯亞結識當地校長與學生Jayson，Jayson已連2年到南榮學習，丘麗英實地理解非洲生活困境就是饑餓和高科技訊息傳播，為Jayson量身訂作課程協助，教導如農耕和養雞的技術，其中Jayson最喜歡丘麗英的就是MOOCs透過平板電腦互動的課程。

丘麗英說，Jayson今年來台LONG STAY，長達7個月，暑假不是只待在學校，還要學習買火車票到各地共15間學校學習，也到育幼院學習照顧台灣學童，經驗帶回肯亞就能實用在爸爸教堂的課輔班，以「We Are Family」的角度，實際和國外學生互動為題獲獎，是很大激勵，未來校內的國際教育繼續下去也更有動力。