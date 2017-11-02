遠航v.s.工會衝突白熱化 工會下午將赴遠航抗議

2017-11-02 12:40

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空與工會衝突白熱化，遠航企業工會質疑，遠航資方打壓幹部，企圖殲滅工會。遠航董事長張綱維則大動作怒嗆「痛恨少數人只為私利」，工會今天下午重返街頭，前往遠航公司與民航局前抗議，要求雙方正視嚴重勞資問題。

工會質疑，遠航5月解僱17名空服員、6月解僱運務督導、7月解僱機師；10月再解僱工會理事長並資遣3名空服員，近日又連續解僱2名工會副理事長，高強度打壓造成公司內部人心惶惶，要求全數解職員工復職、停止消滅工會。

但張綱維反駁，遠航每年淘汰約5％、今年資遣近50人，其中空服員僅5人，絕無針對性而視考績決定，事前也不清楚工會身分。解僱員工多為遲到、不守紀律，航空公司高度要求紀律，最重要的飛安、服務絕不容許任何人破壞。

他也重話表示，工會僅少數20人，卻影響上萬名旅客權益、打擊遠航1000多名員工士氣，動輒將權力無限上綱，屢次想癱瘓航班，予取予求，遠航不會答應回任，任何事都要公平，絕不因工會而享有特權，否則「其他人都去死好了。」

工會則指出，絕不要求特定待遇，只求公平公開公正，一連串無預警解僱，將員工視為「免洗餐具」用過即丟。工會也說，許多會員已無雇傭關係，經濟陷入困境，張綱維曾說「遠航是很願意溝通的大家庭」，遺憾遠航至今尚無回應。

「遠航承諾跳票、欺騙員工！」工會今天前往遠航公司前，說明工會自成立後的遭遇，以及連串解僱員工情形與對工會的漠視，並轉往民航局陳情，要求政府正視遠航打壓工會的問題。