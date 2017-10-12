吃甜柿、賞五葉松 中市和平區所週末辦活動

2017-10-12 15:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市和平區是台灣甜柿及五葉松原生種的發源地，和平區公所14日至22日將舉辦「和平盛柿．盟約五葉松」活動，除了展售甜柿，並將展出總市價高達1億元以上的五葉松造景盆栽。

和平區公所今天在台中市政府舉行宣傳活動，市長林佳龍致詞時表示，台中有好山好水好農業，數不盡的優質水果，明年台中花博不只展示花卉，更要結合在地水果跟園藝，其中，甜柿屬於高經濟價值作物，五葉松是台中的市樹，代表台中屹立不搖的精神。他也請農業局加強推銷，讓五葉松可以宅配到家，促進地方農業經濟發展。

和平區長林建堂表示，和平區是台灣甜柿發源地，種植面積約1893公頃，年產量1.8萬公噸，農民透過品種改良，將產季拉長，今年首度在8月就有甜柿上市，一直持續到12月，而盛產期是10月到11月中旬；另外，和平區松鶴及裡冷部落也是五葉松原生種的發源地，在谷關地區更有1株千年的五葉松神木，今年首度舉辦市長盃五葉松特展，現場將展示120組五葉松庭院造景盆栽，市值高達1億元以上。

「和平盛柿．盟約五葉松」活動14日起在谷關溫泉文化館登場，連續兩個週末假日舉行，持續到22日，現場將有農產品展售、部落生態旅遊導覽、樹苗贈送及摸彩活動等，獎項包括甜柿、泡湯券、溫泉住宿券等。林建堂說，秋冬是泡溫泉的好時機，歡迎民眾到和平區吃甜柿、賞五葉松、泡溫泉。