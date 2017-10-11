台灣女孩日 童繪女總統展現女孩自信

喜歡畫畫的新北市自強國小四年級女童胡著妍（右）和媽媽合影，參加教育部台灣女孩日四格漫畫比賽，畫出畫筆描繪台灣各種女性第一人，如女總統蔡英文、女醫師蔡阿信等，呈現台灣女孩的堅毅自信，獲國小組首獎。（記者吳柏軒攝）

2017-10-11 11:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天是「台灣女孩日」，教育部舉辦台灣女孩日四格漫畫比賽，鼓勵各級學子描繪台灣女孩在各行各業的傑出表現，如國小組冠軍作品就描繪各種女性第一人如台灣首位女總統蔡英文、首位女醫師蔡阿信等，展現女孩的堅毅自信。

四格漫畫比賽中，國小組冠軍由新北市自強國小4年級女童胡著妍拿下，就讀美術班的她說自己非常喜歡畫畫，參加比賽時上網查資料，找出各類傑出女性，如首位女總統蔡英文、首位女消防員柯佩鳳、首位女醫師蔡阿信等，還搭上世大運中的金牌女運動員郭婞淳、戴資穎等，更在這類女性中其中最佩服蔡英文，期待其為台灣帶來改變。

國中組冠軍則是桃園市永安國中3年級生張怡婷，他的漫畫呈現台灣女性從早期居家帶小孩而放棄夢想的壓抑，到改變、爭取權益等過程，最後成功轉變成其他各類行業傑出人員如警察、消防員、廚師、機師等，她還說，早期老一輩深受重男輕女的刻板印象，如自己阿嬤就是童養媳，如今應透過改變，如畫中也畫出前副總統呂秀蓮爭取女權運動，來讓台灣女性邁向燦爛未來。

教育部學務特教司長鄭乃文說，台灣響應聯合國的國際女童日，在102年訂下10月11日為「台灣女孩日」，緊接著國慶，就是希望鼓勵台灣女孩在各行各業的傑出表現，而今年國慶中，如憲兵機車聯隊有女憲兵、奧委會花車上的女運動員也較多等，在在展現女性的力量，呼籲女性打破框架，展現自信與能力。