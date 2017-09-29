連跟朋友借零錢都要刷卡？ 北歐生活比你想得更有趣

兩位在北歐交換留學的台灣學生，拍影片分享自己在北歐生活的經驗。（湯高銘 授權）

2017-09-29 17:15

〔影音新聞／綜合報導〕說到北歐，一般人的印象應該都是天寒地凍、稅很高、福利很好，但實際上在北歐的生活是什麼樣子呢？有兩個分別到挪威及瑞典交換留學的台灣學生，拍影片分享自己在北歐生活的經驗，原來北歐的生活比大家想得還更有趣。

在北歐交易，雖然不是沒有現金交易，但大部分人都傾向使用行動支付，不僅買路邊攤可以刷卡、欠朋友錢可以刷卡，去公廁上廁所也可以刷卡！

▲在北歐大部分的交易都是使用行動支付。（記者王孟倫攝）

雖然北歐的緯度高，氣溫動不動就是零度以下，但天氣卻很舒適；雖然稅相當高，但福利也是相當程度的好，讀書不用學費以外，還可以申請學貸作為生活費，甚至之後還不用全額清償。同時也因為福利好，因此生育率也高，路上都可以看到無數的嬰兒車。

▲由於有足夠的補助，因此北歐人不論是否結婚，都相當樂於生育。（記者羅沛德攝）

而北歐人之間的距離感也是相當特別，不僅等公車時每個人間至少相隔兩公尺，公車上的雙人座有人時，也絕對不會有人去坐另一個空位。不過雖然看起來人際之間有點冷漠，但其實只要開口，他們也是相當親切。

▲如果有這樣的一排椅子，其中一個位子坐了人，對北歐人來說就是坐滿了人。（記者何玉華攝）

看完是不是對北歐有了更多的認識了呢？如果有假期打算出門旅遊的話，北歐或許也是不錯的選擇喔！

完整影片