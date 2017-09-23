全球旅遊皇后出爐 羅馬尼亞摘下后冠

羅馬尼亞小姐榮獲全球旅遊皇后后冠，將肩負宣導澎湖觀光重責。（記者劉禹慶攝）

2017-09-23 21:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首度移師澎湖總決選的全球旅遊皇后選美，今日晚間結果出爐，由羅馬尼亞小姐艾莉莎貝塔奪下后冠，原本看好的韓國小姐，連最後5強都未進入，僅獲得最佳人氣獎，新出爐全球旅遊皇后將肩負宣導澎湖觀光重責。

今年首次舉辦的全球旅遊皇后選美，來自全球40個國家佳麗齊聚一堂，歷經15天賽事，今日晚間在澎湖喜來登飯店進行最後決賽，包括國服、比基尼及晚禮服等3項競賽，但觀眾入場門票並不便宜，每個人頭要價5000元，但仍一票難求，許多贊助廠商或個人以包桌方式購票入場。

率先展開的國服表演，各國佳麗爭奇鬥艷，紛紛將代表自己國家特色的服裝，以最美麗的方式表達；隨後則展開比基尼競賽，各國佳麗曼妙身材一覽無遺；而晚禮服競賽更是讓人目不暇給，比賽中間也穿插文化局涼傘隊、馬公國中樂隊及文光國中舞蹈團表演，融入在地文化。

由於此次參賽佳麗水準相當高，進入最後5強名單一度難產，賽前看好的韓國小姐也無緣進入5強，后冠由羅馬尼亞小姐艾莉莎貝塔奪下，也獲得最佳鏡頭獎；亞軍則是墨西哥小姐，也獲得最佳晚禮服獎；季軍則是法國小姐，也獲得最佳身材獎；第4名是義大利小姐、第5名則是阿根廷小姐；其餘最佳人氣獎：台灣小姐、最佳友誼獎：泰國小姐、最佳國服獎：尼加拉瓜小姐。

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