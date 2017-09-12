月領15萬卻忙倒茶水 荷蘭助教：台灣企業浪費人才

一名在外商顧問公司任職的女員工，月領15萬卻一直在做打雜的小事。圖為示意圖，與新聞無關。（彭博）

2017-09-12 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕目前為國立中山大學企管系助理教授的荷蘭爸爸韋岱思，日前在商周專欄部落格發表一篇新文章，講述自己有位朋友任職於外商顧問公司，月領15萬，但卻一直被要求做一些倒茶水、準備點心之類的雜事，韋岱思大嘆台灣企業是在浪費專業人才。

韋岱思在《商業週刊》「荷蘭爸爸在台灣的育兒週記」專欄中講述幾個禮拜前，一名在外商顧問公司任職的友人來家中拜訪，大吐苦水表示：「你知道嗎？我老闆都要我做跟工作內容無關的事，譬如客戶要來我們辦公室面談，老闆不是要求我準備面談的內容，而是要我確定面談的飲料點心是否準備夠豐富！」最後因為一直處理一些有的沒的事情，被上司唸說：「怎麼都沒進步」，讓她倍感冤枉。

對於月拿15萬卻一直在處理茶水零食這種小事的友人，韋岱思無奈說：「我這個朋友真的很能幹，她的工作形式也很需要專業能力，在我看來，以她的薪資水準，公司卻只在乎她下午茶準備得怎麼樣，實在是有點浪費。」

並指出，應該很多台灣人都有類似的經驗，因為常常聽到員工抱怨老闆要求很多，不然就是要求不合理，上司行為讓員工感到失望，也失去對工作的熱忱。認為在求職時，資方應該明確表示被錄取者的業務範圍，說清楚上對下的期望與要求，才能夠避免與預期相悖和負擔太重的問題，這樣台灣才能留得住人才。