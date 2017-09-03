青草湖立式划槳正夯 大小朋友都「划」得來

新竹市青草湖立式划槳的水域活動正夯!大小朋友都「划」得來!（記者洪美秀攝）

2017-09-03 17:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市青草湖曾是竹市重要觀光景點，市府為讓青草湖風華重現拚轉型，已在7月底完成青草湖水域活動委外經營，青草湖水域遊憩中心今天起試營運，業者引進立式划槳SUP等水域活動及多元化遊憩服務，首波體驗活動就吸引超過60人，讓青草湖成為另類的水域熱門景點。

新竹市府城銷處表示，業者試營運有3個梯次，每次20人，參加民眾都穿救生衣，在專業教練及救生員陪同下進行，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。還有市民帶著毛小孩來體驗，感受青草湖特殊的水域划槳體驗。

城銷處表示，青草湖擁有竹市得天獨厚的豐富自然湖泊景觀，市府這幾年持續改善湖區淤積問題，去年已完成清淤工作，同時進行木平台、照明等周邊環境與基礎設施，期許重現青草湖的風光。

城銷處表示，立式划槳是時下最夯的休閒運動之一，結合獨木舟和衝浪板特色，可供1到3人乘坐或站立划槳，操作簡單容易上手，且青草湖水波穩定、水流起伏不大，適合民眾體驗，近年在台灣掀起熱潮。

目前青草湖水域活動業者規劃體驗與訓練活動，朝成為全台最大的立式划槳專屬訓練基地，採預約方式進行立式划槳體驗，即日起到15日提供85折優惠，採網路預約報名；16日開幕將有立式划槳水上馬球示範賽，可洽「青草湖水域遊憩中心」臉書粉絲專頁。

新竹市青草湖立式划槳的水域活動正夯!大小朋友都「划」得來!（記者洪美秀攝）