進用身障不足 長榮航太、星展銀行最多

2017-06-20 16:51

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部20日公告最新全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，公立單位以台灣高等法院、台灣橋頭地方法院均未足額進用4人最多，私立單位以長榮航太科技公司、星展商業銀行均未足額進用11人最多。

勞動力發展署統計，截至106年3月，依據《身心障礙者權益保障法》規定，全國共有1萬6876家應進用身心障礙者的義務機構，共應進用5萬5701名身心障礙者，實際進用8萬2099人，超額進用47.39%。但仍有1508家單位未足額進用。

與前一個月比較，高院未足額人數無變化，橋頭地院已進用1名肢障者負責文書處理，兩機關都在等待今年身障特考錄取人員報到。

私立單位中，長榮航太科技因員工總數增加，以致未足額人數增加，星展銀行無變化；第2名的力晶科技及台灣美光記憶體皆為身障員工離職，導致不足額人數無法下降。

2月未足額高達14人的藝珂人事顧問公司透過新生命協會招募4名輕、重度肢障者，擔任聯絡資料更新及繕打文件等工作，經加權計算後不足額人數已降至5人；國立聯合大學2月未足額2人，招募重度身障者擔任文書處理，3月份已足額進用；國立傳統藝術中心已進用視障、重器障輕度擔任公文登記及文書整理工作，已足額進用。