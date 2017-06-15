向塑膠袋說不 中市議員促市府推動

國內使用塑膠袋非常氾濫，綠營議員要求市府推動「向塑膠袋說不運動」。（記者黃鐘山攝）

2017-06-15 17:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員張雅旻今天在議會質詢表示，早餐、夜市保麗龍、塑膠器皿裝盛食物氾濫，遇高溫恐會釋放出環境賀爾蒙致病，要求市府推動少用塑膠袋；衛生局長呂宗學回應，將與學校旁特約餐廳合作，早餐自備容器享2元折扣，盼擴大辦理。

張雅旻說，法律明訂有店面的餐飲業、百貨業、便利商店及速食店，不得提供塑膠類及保麗龍餐具，雖然手搖飲料店及夜市攤商並未禁止使用，但消費者長期大量接觸恐致癌，政府理應全面執行禁用，不該讓夜市成為化外之地。

她又說，台灣使用塑膠袋非常氾濫，平均每人每天使用2.1個，買個早餐至少可拿到1個，塑膠不耐高溫，若遇到高溫食物可能會釋放出環境賀爾蒙，造成學童身體危害，建議市府推動「每人每天向2個塑膠袋說不運動」！

呂宗學說，利用塑膠袋裝熱食，可能會釋放出環境賀爾蒙，導致成人不孕症、女性提早發育、男性外貌女性化等問題。衛生局也與教育局合作於學校內推廣自備容器裝熱食，更與周圍的特約餐廳合作，只要自備容器購買早餐就可以享有2元的折扣，未來將朝午餐擴大推廣。

環保局長白智榮則說，中市去年的塑膠袋回收量達2582公噸，相較前年1800多公噸，已顯著成長，同時連續6年榮獲環保署金質獎。市府也正積極推廣綠色商店，於特約的飲品店、便利商店自備容器都可以獲得優惠，並成立資源回收輔導團，多元宣傳資源回收的重要性。