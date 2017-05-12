捷報！奪42金排第二 台灣揚威大馬發明展

2017-05-12 12:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣發明實力再次揚威國際！稍早第28屆馬來西亞ITEX國際發明創新科技展公布得獎名單，台灣代表團本次共獲得42金47銀15銅及5個特別獎，在參展的24國家中僅次於主辦國馬來西亞，排名第2，展現我國發明創新能量。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展由馬來西亞科技部、高等教育部及馬來西亞發明協會共同辦理，本次共有包括巴林、比利時、中國、埃及、德國、香港、印度、印尼、伊朗、韓國、科威特、葉門、菲律賓、波蘭、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、美國、越南等國，大約1000件作品參與角逐。而台灣則有105件作品參賽，是海外參展國中規模最大的。

5個特別獎得主包括亞洲大學的「具燈具功能之瓶蓋」、亞東技術學院的「感測型口罩」、遠東科技大學的「智慧型選擇斷電插座」、朝陽科技大學的「多功能科技農業蟲害防治4.0」。

世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）秘書長謝曼麗說，今年奪金比例是4年來最高，獲得金牌與特別獎的5個單位中，有4所是技職學校，可見台灣的技職學校在創新發明產業是扎實且不可小覷的，其中亞東技術學院12件作品中獲得6金，是今年參賽單位中最大贏家。