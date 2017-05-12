| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

捷報！奪42金排第二 台灣揚威大馬發明展

2017-05-12  12:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣發明實力再次揚威國際！稍早第28屆馬來西亞ITEX國際發明創新科技展公布得獎名單，台灣代表團本次共獲得42金47銀15銅及5個特別獎，在參展的24國家中僅次於主辦國馬來西亞，排名第2，展現我國發明創新能量。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展由馬來西亞科技部、高等教育部及馬來西亞發明協會共同辦理，本次共有包括巴林、比利時、中國、埃及、德國、香港、印度、印尼、伊朗、韓國、科威特、葉門、菲律賓、波蘭、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、美國、越南等國，大約1000件作品參與角逐。而台灣則有105件作品參賽，是海外參展國中規模最大的。

5個特別獎得主包括亞洲大學的「具燈具功能之瓶蓋」、亞東技術學院的「感測型口罩」、遠東科技大學的「智慧型選擇斷電插座」、朝陽科技大學的「多功能科技農業蟲害防治4.0」。

世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）秘書長謝曼麗說，今年奪金比例是4年來最高，獲得金牌與特別獎的5個單位中，有4所是技職學校，可見台灣的技職學校在創新發明產業是扎實且不可小覷的，其中亞東技術學院12件作品中獲得6金，是今年參賽單位中最大贏家。

廣告
  • 台灣代表團於大馬發明展合影。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

    台灣代表團於大馬發明展合影。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ITEX國際發明展 創新 台灣 發明 馬來西亞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：捷報！奪42金排第二 台灣揚威大馬發明展


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.