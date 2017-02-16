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機捷開放民眾試乘 二航站美食街湧人潮

2017-02-16  17:23

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今天機場捷運開放旅客及民眾試乘，由於大批民眾試乘，也給桃園機場二期航站地下室美食街帶來「意外之財」，真正搭乘的旅客由A1出發的旅客覺得有點慢和麻煩，40分鐘的車程也讓他說「下次還是走高速公路就好了」，因為他幾乎快趕不上飛機。

不過，也有從高鐵桃園站搭乘機場捷運到機場的旅客，他則表示，速度還可以，但動線還是有改善的空間，也有從中國返國的旅客，他也是花了40分鐘排隊才抽到號碼牌搭乘。

今天的美食街是最大的受惠者，從早上第一班車抵達後就開始「塞」，買個漢堡小吃都要排隊10分鐘以上，再加上桃園機場公司希望美食街配合活動，很多民眾都是「到此一遊」的心態，甚至班機時間看板，都成為民眾到此一遊的拍照「熱門景點」。

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  • 桃園機場捷運今天第一天開放民眾試乘，吸引不少乘客到桃園機場「嚐鮮」，二期航站地下室美食街湧入「觀光客」。（記者姚介修攝）

    桃園機場捷運今天第一天開放民眾試乘，吸引不少乘客到桃園機場「嚐鮮」，二期航站地下室美食街湧入「觀光客」。（記者姚介修攝）

  • 班機時刻表前成了許多人拍照留念的熱門景點。（記者姚介修攝）

    班機時刻表前成了許多人拍照留念的熱門景點。（記者姚介修攝）

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