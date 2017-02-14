元智副教授創幹細胞專利 10天增百倍數量

元智副教授姚少凌創「造血幹細胞無血清培養基」專利技術，能在實驗室幫幹細胞增殖，10天增加百倍數量，將有利未來各式醫療運用。（元智提供）

2017-02-14 16:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕元智大學化材系副教授姚少凌長期研究幹細胞，在臍帶血中發現，經特殊處理可過濾出大量血小板，具生長因子，之後再進行「造血幹細胞無血清培養基」技術應用，就能讓幹細胞數量大幅增加，10天內增加百倍，不僅突破傳統幹細胞取得數量的限制，也讓臍帶血保存可以進行更多醫療研究，造福更多人群。

姚少凌表示，人出生後的臍帶血可收集幹細胞，但數量太過稀少，若要利用幹細胞移植手術來治療各式疾病，人體體重必須40公斤以下，若超過就不易成功，因此世界各國的實驗室都在尋求如何在體外增加幹細胞的數量，提升幹細胞的移植價值。

而姚少凌的研究團隊透過臍帶廢棄血漿的特殊處理，從中過濾出濃厚血小板血漿，能被激活並釋放生長因子，再加上研發的「造血幹細胞無血清培養基」專利技術，可成功在10天讓幹細胞數量增加近百倍，突破傳統幹細胞萃取數量的限制。

姚少凌說，幹細胞數量增加，就不受體重限制，能順利移植到超過40公斤的人體身上，對於治療白血病、淋巴瘤、地中海型貧血、黏多醣症、血液再生不良、先天性免疫不全及自體免疫失調等疾病，也可運用癌症化療、放射治療，幫助病人造血與免疫系統再生等。

但姚少凌說，目前技術僅在實驗室階段，未來仍需經過人體臨床實驗，才有機會真正投入醫療，因此還有一段很長的路要走，但該技術透過民間企業與科技部計畫挹注，並在2014年獲得美國專利，期待未來能有醫學中心合作，替台灣幹細胞移植再生的醫學，寫下歷史新頁。