在救護車上用餐遭檢舉 消防員：晚餐只吃微波薯條…
2017-01-06 19:04
〔即時新聞／綜合報導〕日前有消防員將病患送醫急救後，於救護車上吃宵夜，竟因此遭民眾投訴指「影響台北市政形象」，引發外界議論。有媒體報導指出，遭檢舉的是忠孝分隊的救護人員，當天因忙到沒吃晚餐，利用空檔到便利商店買微波薯條果腹，沒想到竟因此就被檢舉。
臉書粉絲專頁《阿任的想像天地》4日貼出一張申訴案件信，內容為兩名消防局隊員於12月28日晚間10點30分在將病患送往聯合醫院仁愛院區急救後，因在救護車內吃消夜，竟遭市民檢舉觀感不佳，還要求「相關權責單位查察督導改善」。此事傳開後引發網友撻伐，質疑投訴人「到底有沒有同理心」、「消防人員也是人」等。
事發後，《阿任的想像天地》也再度PO文提醒，其實救護車上也不適合吃東西，特別是剛送完病人後，建議還是喝水就好，若低血糖也可選擇先給自己打一支葡萄糖應個急，「因為車上真的很髒……」
《三立新聞》報導指出，當天是兩名忠孝分隊的救護人員協助將傷患送醫，其中一人因沒吃晚餐，才到便利商店買一包微波薯條在車上果腹。因投訴信件才剛發到分隊交查，目前尚未決定是否會懲處遭投訴的隊員，但目前知情的人員都忿忿難平，認為這樣的檢舉嚴重打擊分隊士氣。
報導提到，忠孝分隊因屬高級救護分隊，平時的出勤量就比一般分隊來得繁重，且他們近期還得輪流派駐各分隊，隊員三餐不正常是常有的事。
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