形似伊朗「見證者」 中國為俄研發攻擊無人機

中國和俄羅斯正合作研發類似伊朗製「見證者」的無人機，據信可能是與「見證者-136」外觀類似的「向日葵200」（Sunflower 200）。圖為見證者-136自殺無人機。（路透檔案照）

2024/07/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕知情歐洲官員表示，中國與俄羅斯的企業正在合作研發一款類似部署於烏克蘭的伊朗製攻擊無人機，為北京當局罔顧西方警告、正逐步朝提供此等致命武器給俄羅斯之兆。

根據這些不具名的歐洲官員表示，中俄企業已於二○二三年就合作複製伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機舉行會談，以及在今年開始研發與進行測試一個版本，以便將之運往俄羅斯做準備；該款中製無人機尚未被用於烏克蘭。官員並未透露中國為俄羅斯研發的是哪款無人機，但中國國防網站與多家媒體皆曾報導，中國正在研發名為「向日葵─二○○」（Sunflower 200）的自殺式攻擊無人機，該款無人機據稱與伊朗的「見證者」一三六外觀相似。

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俄羅斯自開戰以來，已使用數千架伊朗製「見證者」無人機對付烏克蘭，甚至為此設廠，以便大規模生產該無人機。俄國目前仍仰賴北韓與伊朗等國供應武器，以及仰賴中國提供關鍵零件；而今中俄合作生產仿「見證者」無人機，官員表示，令人擔憂其生產速度恐遠高於伊朗或俄羅斯。

此外，中國此舉也表明北京當局深化對俄羅斯的支持。儘管遭西方批評提供俄軍零件與其他支援，中方仍始終堅稱北京當局在烏俄戰爭中保持中立。

兩名官員表示，部分國家認為，提供俄國攻擊無人機之舉，跨越不得致命援助此一界線；一名知情人士說，美方的評估是，中國正在權衡是否將完全打造好的無人機運送至俄國，但同時附上將之改造為攻擊無人機的工具包；美國仍無法就中國正提供俄國致命援助下定論，並坦承其他國家對此可能會有不同詮釋。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇透過聲明否認北京軍援烏俄戰爭中任何一方，並稱中國嚴格控制軍民兩用品的出口。劉鵬宇還疑似暗批西方說，「對於烏克蘭危機，誰在呼籲對話、追求和平，誰在助長衝突、煽動對抗，國際社會心知肚明」。俄國國防部與外交部尚未回覆置評要求。

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