人權組織：中國脅迫藏人大規模非自願遷移

人權觀察組織報告指出，中國政府正加速藏族村民和牧民的強制城市化，並強制要求少數民族採用漢語、宣誓效忠共產黨。（美聯社檔案照）

2024/05/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」（HRW）廿一日發布「『教育群眾改變思維』：中國政府脅迫西藏農牧民搬遷」報告，直指中國政府「整村遷移」計畫以極端形式施壓藏族農牧民，脅迫其遷離長久居住的村莊，強制進行城市化，西藏自治區二○一六年起計有多達五百個村莊、逾十四萬居民已經或正被遷往通常位於數百公里之外的新居地，但「藏人大規模遷移並非自願」，坐實國際人權條約不容的「強迫遷離」，要求中國政府停止。

這份七十一頁的報告參考中國官方媒體二○一六至二三年發表的千餘篇文章，詳細說明中國官員說服藏族居民「同意」遷村的論點和方法，包括：西藏官員刻意誤導，聲稱搬遷可改善就業機會、提高收入，有助「改善人民生計」和「保護生態環境」；官員進行「侵入式的家庭訪問」，並逐次提高官員層級以取得全村「同意」；除了揚言切斷不願搬遷者的住家基本服務，也利用「一致決」的同儕壓力迫使其低頭；還要求已搬遷者移居一年內拆除舊家，避免其返回原住處。HRW中國部代理主任王松蓮說，「大規模遷移西藏農牧民，將使西藏文化與生活方式受到嚴重侵蝕」。

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450萬農村藏人 三分之二被迫放棄遊牧生活

報告引述官方資料進一步指出，中國非自願搬遷歷史悠久，一九五○年代以來主要為了城市建設，牽連近七千萬人；一九八二年起，中國政府改推「生態移民」，聲稱旨在為無法維持農業或其他形式生計的地區減貧。西藏流亡政府資料顯示，住有二○九萬名藏人的西藏自治區，中國當局計畫二○○○年至二五年間重新安置超過九十三萬名農村藏人；若含生活於鄰近四川省、雲南省、青海省的藏族，農村逾四五○萬名藏人有三分之二被迫放棄傳統遊牧生活方式。

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