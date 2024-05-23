被控助港府情蒐 英退役軍人突陳屍公園
香港駐倫敦經貿辦間諜案
〔編譯管淑平／綜合報導〕英國警方廿一日表示，因涉嫌為香港政府情蒐遭英國檢方起訴的英國退役軍人崔克特（Matthew Trickett）已於十九日身亡，死因不明。由於事涉牽動中國、英國和香港三方關係的疑似間諜案，而被告在原定出庭日前突然喪生，更讓此案備受矚目。
37歲關鍵被告 出庭日前突喪生
英國泰晤士河谷地區警察局表示，崔克特在十九日下午，被人發現倒臥倫敦西部美登赫鎮格倫費爾公園內，經緊急救治無效，死因尚不明，將驗屍調查。崔克特的律師海耶斯說，當事人之死令他感到「震驚」，但由於此案在調查中，他拒絕評論。
請繼續往下閱讀...
英依國安法逮捕、起訴3間諜
據報導，卅七歲的崔克特曾在英國皇家海軍服役六年，之後任職英國邊境部隊派駐希斯洛機場，今年二月成為內政部移民執法官，同時也是私家偵探，擔任二○二一年四月成立的「MTR諮詢」保全公司董事。
崔克特月初與香港駐倫敦經濟貿易辦事處（HKETO）行政經理、英籍退休港警袁松彪，英國邊境部隊成員、英籍港人衛志良，因涉嫌為港情報機關從事監控、情報蒐集等活動，被依違反英國國家安全法逮捕、起訴。
三人十三日曾出庭確認身分後獲得交保，但遭限制出境、須在固定地點過夜，每週向警局報到，下次出庭定在廿四日，三人都尚未進入認罪協商程序。警方說，崔克特須定期報到的警局就是泰晤士河谷警局。檢方十三日曾向法庭表示，崔克特被捕後意圖自殺，為了安全起見應予以羈押，但遭法官拒絕，仍准予保釋。
由於這起疑似間諜案令人關注香港駐倫敦經貿辦事處的角色，而崔克特在出庭前突然身故，更令人揣測其死因。香港財政司司長陳茂波、香港商務及經濟發展局副局長陳百里廿二日被問到此事，均不評論。
英跨黨派議員 籲關閉香港經貿辦
中央社報導，英國國會兩院七名跨黨派國會議員廿二日發表聯合聲明，呼籲英國政府修改「一九九六年香港經濟貿易辦事處法」，檢討賦予該處的特權和豁免權，若此案證實該處人員的行動已經逾越正當業務範圍，應考慮予以關閉。自由民主黨議員卡麥可說，此法的實施前提是香港持續享有「中英聯合聲明」中承諾的高度自治，但這五年香港自治急速崩壞，有必要檢討該機構的地位。