回應遭中共制裁》美前眾議員蓋拉格：期待近期訪台

前美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，今年二月訪台時在總統府與時任副總統賴清德會晤。（總統府提供）

2024/05/23 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部廿一日宣布，制裁以堅定抗中、挺台立場聞名的美國共和黨籍前聯邦眾議員蓋拉格。甫於今年二月訪問台灣的蓋拉格對此表示，將持續揭露中共對內威權鎮壓、對外侵略的本質，並期待近期重返台灣，討論如何加強台海和平穩定。

關注強化台海和平穩定

中國外交部以干涉中國內政、損害中國主權與領土完整、言行侵犯中方利益等為由，宣布依據中國「反外國制裁法」，即日起對蓋拉格採取不准入境、凍結在中國財產等制裁措施。

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蓋拉格是眾院去年成立的「美中戰略競爭特別委員會」首任主席，任內推動多項應對美中競爭的行動或法案，包括防止中國竊取關鍵技術、確保供應鏈安全，並關切中共侵犯維吾爾族人權、對台施壓等。

該委員會成立不久，蓋拉格便曾秘密訪台，今年二月再度率團訪台。他在訪台前宣布不競選連任眾議員，四月提前辭職，目前擔任華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）特聘研究員。

蓋拉格廿一日透過哈德遜研究所發表聲明，指出中方的制裁凸顯至少兩個關於中共與新冷戰的重要面向。首先，中共是始終充滿偏執的馬克思列寧主義政權，致力對抗西方憲政民主、普世人權與言論自由，力求勝利而長期鬥爭。

其次，中共和美國不存在道德上的等同性，美國制裁中共官員是因為其犯下種族滅絕和販運致命類鴉片止痛劑「芬太尼」前體化學品的罪行，美國官員遭中共制裁則是因坦率表達意見，或尋求揭露事實的真相。

蓋拉格說，中共批評他訪問台灣，諷刺的是，北京也禁止他前往中國，「我期待不久的將來重返台灣，討論如何促進台灣海峽和平與穩定」。他強調，「當中共試圖壓制自由的捍衛者時，我們應該繼續揭露中共日益增長的對內威權鎮壓與對外侵略，並堅定地促進美國及其盟友的安全、自由和繁榮。」

中國外交部發言人汪文斌廿二日再次批評蓋拉格，指他「出於一己私利和對華偏見」，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重干擾破壞中美關係，嚴重損害中方利益…」，並揚言對頑固「遏華反華」的任何人、組織，中方都將依法嚴懲。

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