自強號行經花蓮疑遭落石擊中！司機員骨折、6乘客受傷

229次自強號列車乘客下車，在隧道內等候接駁車輛到來。（民眾提供）

2024/06/21 18:21

首次上稿 17:53

更新時間 18:21（新增乘客受傷）

〔記者游太郎、花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司花蓮瑞穗開往樹林的229次自強號，傍晚4點50分傳出在崇德－和仁區間疑撞上落石，列車於清水隧道內停車，車上525名乘客有6人受傷、司機員骨折。乘客疏散下車後在隧道內徒步至接駁點，由花蓮站開出的列車接駁至崇德、新城車站。

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坐在第3節車廂的旅客說，火車過崇德後突然列車撞上落石，發出巨大聲音，之後列車減速進入隧道躲避，第一、第二車廂看起來比較嚴重，第三節車廂之後都安全，人員下車等候接駁。

他說，列車上有醫護專業的人員，至前面車廂幫忙「有聽到說需要醫護箱」，但不清楚前面的狀況，目前他們被疏散往後等待接駁救援，乘客表示，花蓮已連續3天都是下午降下大雨，因為地震後山坡地土石鬆軟，一下雨就往下崩，「蘇花不敢開，現在連坐火車都不安全」！

事故發生在崇德－和仁間西正線，在下午4點50分在清水隧道K51處撞到落石，列車停駛於和仁隧道內，525名乘客有6人受傷，由台鐵人員疏散下車，在隧道內徒步前往接駁點，目前已經安排搭乘4033次車至崇德站、新城站。

台鐵公司指出，229次是3000型自強號，鐵路警察局接獲報案後，在傍晚5點19分趕到現場，並由新城分局和平派出所支援。據崇德行車室表示，目前和仁－崇德間以東正線單線雙向行車。

乘客下車在隧道內徒步，前往接駁地點。（鐵路警察局提供）

229次自強號列車乘客下車，在隧道內等候接駁車輛到來。（民眾提供）

列車乘客下車在隧道內徒步，前往接駁地點。（鐵路警察局提供）

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